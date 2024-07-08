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Крабовый салат по-летнему: добавьте много свежих овощей и сыр
Крабовый салат, к которому все привыкли – это очень сытное блюдо с крабовыми палочками, рисом и майонезом. Но в летний период не всегда хочется есть столь калорийную пищу. Поэтому следует добавить в салат много свежих овощей и отказаться от крупы.
Идея приготовления летнего крабового салата опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Блюдо получится максимально легким.
Ингредиенты:
- молодая капуста – 200 г
- кукуруза – 100 г
- крабовые палочки – 150 г
- огурец – 50 г
- твердый творог – 50 г
- зеленый лук – 30 г
- майонез – 2 ст.л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Капусту порезать очень тонко.
2. Нарезать соломкой огурец, сыр и крабовые палочки.
3. Добавить кукурузу, нарезанный зеленый лук.
4. Заправить или готовым салатным соусом или майонезом.
5. Посолить, поперчить.
6. Всё хорошо перемешать.
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