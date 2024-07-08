Крабовый салат по-летнему: добавьте много свежих овощей и сыр

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Крабовый салат по-летнему: добавьте много свежих овощей и сыр

Крабовый салат, к которому все привыкли – это очень сытное блюдо с крабовыми палочками, рисом и майонезом. Но в летний период не всегда хочется есть столь калорийную пищу. Поэтому следует добавить в салат много свежих овощей и отказаться от крупы.

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Идея приготовления летнего крабового салата опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Блюдо получится максимально легким.

Крабовый салат по-летнему: добавьте много свежих овощей и сыр

Ингредиенты:

  • молодая капуста – 200 г
  • кукуруза – 100 г
  • крабовые палочки – 150 г
  • огурец – 50 г
  • твердый творог – 50 г
  • зеленый лук – 30 г
  • майонез – 2 ст.л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

Крабовый салат по-летнему: добавьте много свежих овощей и сыр

1. Капусту порезать очень тонко.

2. Нарезать соломкой огурец, сыр и крабовые палочки.

Крабовый салат по-летнему: добавьте много свежих овощей и сыр

3. Добавить кукурузу, нарезанный зеленый лук.

Крабовый салат по-летнему: добавьте много свежих овощей и сыр

4. Заправить или готовым салатным соусом или майонезом.

Крабовый салат по-летнему: добавьте много свежих овощей и сыр

5. Посолить, поперчить.

Крабовый салат по-летнему: добавьте много свежих овощей и сыр

6. Всё хорошо перемешать.

Крабовый салат по-летнему: добавьте много свежих овощей и сыр

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