Крабовый салат, к которому все привыкли – это очень сытное блюдо с крабовыми палочками, рисом и майонезом. Но в летний период не всегда хочется есть столь калорийную пищу. Поэтому следует добавить в салат много свежих овощей и отказаться от крупы.

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Идея приготовления летнего крабового салата опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Блюдо получится максимально легким.

Ингредиенты:

молодая капуста – 200 г

кукуруза – 100 г

крабовые палочки – 150 г

огурец – 50 г

твердый творог – 50 г

зеленый лук – 30 г

майонез – 2 ст.л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Капусту порезать очень тонко.

2. Нарезать соломкой огурец, сыр и крабовые палочки.

3. Добавить кукурузу, нарезанный зеленый лук.

4. Заправить или готовым салатным соусом или майонезом.

5. Посолить, поперчить.

6. Всё хорошо перемешать.

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