Крабовые палочки и майонез – это традиционное сочетание салата. Но в весенний период хочется более легкой пищи. Поэтому в блюде можно объединить многие сезонных компонентов. А майонез заменить растительным маслом с горчицей.

Идея приготовления легкого салата с крабовыми палочками без майонеза опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. В составе есть много овощей и зелени.

Ингредиенты:

зеленый горошек – 250 г

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стручковая фасоль – 250 г

болгарский перец – 1 шт

крабовые палочки – 400 г

масло – 4 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

горчица в зернах – 2 ст.л.

петрушка

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки нарезаем большими кусочками.

2. Болгарский перец нарезаем соломкой.

3. Зеленый горошек и стручковую спаржу размораживаем.

4. Сочетаем все в миске.

5. Заправляем растительным маслом, горчицей, чесноком.

6. Солим и перчим по вкусу.

7. Перемешиваем, посыпаем салат петрушкой.

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