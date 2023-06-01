Крабовый салат по-новому: чем заправить вместо майонеза
Крабовые палочки и майонез – это традиционное сочетание салата. Но в весенний период хочется более легкой пищи. Поэтому в блюде можно объединить многие сезонных компонентов. А майонез заменить растительным маслом с горчицей.
Идея приготовления легкого салата с крабовыми палочками без майонеза опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. В составе есть много овощей и зелени.
Ингредиенты:
- зеленый горошек – 250 г
- стручковая фасоль – 250 г
- болгарский перец – 1 шт
- крабовые палочки – 400 г
- масло – 4 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
- горчица в зернах – 2 ст.л.
- петрушка
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки нарезаем большими кусочками.
2. Болгарский перец нарезаем соломкой.
3. Зеленый горошек и стручковую спаржу размораживаем.
4. Сочетаем все в миске.
5. Заправляем растительным маслом, горчицей, чесноком.
6. Солим и перчим по вкусу.
7. Перемешиваем, посыпаем салат петрушкой.
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