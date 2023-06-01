Крабовый салат по-новому: чем заправить вместо майонеза

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Крабовый салат по-новому: чем заправить вместо майонеза

Крабовые палочки и майонез – это традиционное сочетание салата. Но в весенний период хочется более легкой пищи. Поэтому в блюде можно объединить многие сезонных компонентов. А майонез заменить растительным маслом с горчицей.

Идея приготовления легкого салата с крабовыми палочками без майонеза опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. В составе есть много овощей и зелени.

Крабовый салат по-новому: чем заправить вместо майонеза

Ингредиенты:

  • зеленый горошек – 250 г
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  • стручковая фасоль – 250 г
  • болгарский перец – 1 шт
  • крабовые палочки – 400 г
  • масло – 4 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • горчица в зернах – 2 ст.л.
  • петрушка
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Крабовый салат по-новому: чем заправить вместо майонеза

1. Крабовые палочки нарезаем большими кусочками.

2. Болгарский перец нарезаем соломкой.

Крабовый салат по-новому: чем заправить вместо майонеза

3. Зеленый горошек и стручковую спаржу размораживаем.

Крабовый салат по-новому: чем заправить вместо майонеза

4. Сочетаем все в миске.

Крабовый салат по-новому: чем заправить вместо майонеза

5. Заправляем растительным маслом, горчицей, чесноком.

6. Солим и перчим по вкусу.

Крабовый салат по-новому: чем заправить вместо майонеза

7. Перемешиваем, посыпаем салат петрушкой.

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