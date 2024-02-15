Салаты из крабовых палочек можно готовить с рисом, а также и без, так блюдо будет намного легче. Для более яркого вкуса добавьте свежие овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек, со сладким перцем и свежими огурцами.

Видео дня

Ингредиенты:

крабовые палочки

сладкий перец

огурец

сыр моцарелла

яйца

кукуруза

капля майонеза

перец, соль

Способ приготовления:

1. Нарежьте все ингредиенты кубиком.

2. Переложите в миску, добавьте соль, перец, майонез, перемешайте и можно есть.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: