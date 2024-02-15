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Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса
Салаты из крабовых палочек можно готовить с рисом, а также и без, так блюдо будет намного легче. Для более яркого вкуса добавьте свежие овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек, со сладким перцем и свежими огурцами.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- сладкий перец
- огурец
- сыр моцарелла
- яйца
- кукуруза
- капля майонеза
- перец, соль
Способ приготовления:
1. Нарежьте все ингредиенты кубиком.
2. Переложите в миску, добавьте соль, перец, майонез, перемешайте и можно есть.
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