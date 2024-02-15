Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Салат с крабовыми палочками

Салаты из крабовых палочек можно готовить с рисом, а также и без, так блюдо будет намного легче. Для более яркого вкуса добавьте свежие овощи. 

Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из крабовых палочек, со сладким перцем и свежими огурцами. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • крабовые палочки
  • сладкий перец
  • огурец
  • сыр моцарелла
  • яйца
  • кукуруза
  • капля майонеза
  • перец, соль 

Способ приготовления: 

1. Нарежьте все ингредиенты кубиком.

Ингредиенты для салата

2. Переложите в миску, добавьте соль, перец, майонез, перемешайте и можно есть. 

Готовый салат

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