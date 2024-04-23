Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса
Салаты из крабовых палочек – одно из самых простых и вкусных блюд, как для праздничного стола, так и на каждый день. Стоит отметить, что для того, чтобы салат был более оригинальным, можно добавить свежие овощи, зелень, майонез.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек со сладким болгарским перцем и майонезом.
Ингредиенты:
- 200 г крабовых палочек
- 0,5 болгарского перца
- 3 помидора
- 80 г твердого сыра
- 1-2 зуб чеснока
- майонез/сметана
- соль/ перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки разберите на волокна или нарежьте тоненькой соломкой.
2. Половинку болгарского перца тоже нарежьте тоненькой соломкой.
3. Помидоры разрежьте пополам, достаньте серединку и нарежьте тоненькой соломкой.
4. Добавьте натертый твердый сыр, также натрите 1-2 зубчика чеснока и заправьте салат майонезом. Добавьте соль, перец по вкусу и перемешайте.
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