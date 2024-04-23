Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Салаты из крабовых палочек – одно из самых простых и вкусных блюд, как для праздничного стола, так и на каждый день. Стоит отметить, что для того, чтобы салат был более оригинальным, можно добавить свежие овощи, зелень, майонез.

Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек со сладким болгарским перцем и майонезом.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • 200 г крабовых палочек
  • 0,5 болгарского перца
  • 3 помидора
  • 80 г твердого сыра
  • 1-2 зуб чеснока
  • майонез/сметана
  • соль/ перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки разберите на волокна или нарежьте тоненькой соломкой.

Крабовые палочки

2. Половинку болгарского перца тоже нарежьте тоненькой соломкой.

Сладкий перец

3. Помидоры разрежьте пополам, достаньте серединку и нарежьте тоненькой соломкой.

Приготовление салата

4. Добавьте натертый твердый сыр, также натрите 1-2 зубчика чеснока и заправьте салат майонезом. Добавьте соль, перец по вкусу и перемешайте.

Готовый салат

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