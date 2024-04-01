Крабовый салат может быть отличным вариантом праздничного блюда, а также его можно готовить хоть каждый день. Еще крабовые палочки могут быть основой для закусок, намазок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с плавленным сыром, яйцами и кукурузой.

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Ингредиенты:

250 г крабовых палочек

3 вареных яйца

2 плавленных сырка

0,5 б консервированной кукурузы

зеленый лук

120 г легкого майонеза (30%)

Способ приготовления:

1. Сырки и яйца натрите.

2. Крабовые палочки натрите или руками разберите на волокна.

3. Соберите салат слоями: крабовые палочки, натертые вареные яйца, натертые плавленые сырки, кукуруза. Каждый слой покрывайте сеточкой из легкого майонеза. Сверху украсьте зеленым луком.

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