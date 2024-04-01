Крабовый салат по-новому для ужина: какой ингредиент полностью изменит вкус блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Крабовый салат может быть отличным вариантом праздничного блюда, а также его можно готовить хоть каждый день. Еще крабовые палочки могут быть основой для закусок, намазок. 

Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с плавленным сыром, яйцами и кукурузой. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • 250 г крабовых палочек
  • 3 вареных яйца
  • 2 плавленных сырка
  • 0,5 б консервированной кукурузы
  • зеленый лук
  • 120 г легкого майонеза (30%)

Способ приготовления: 

1. Сырки и яйца натрите. 

Основа для салата

2. Крабовые палочки натрите или руками разберите на волокна. 

Приготовление блюда

3. Соберите салат слоями: крабовые палочки, натертые вареные яйца, натертые плавленые сырки, кукуруза. Каждый слой покрывайте сеточкой из легкого майонеза. Сверху украсьте зеленым луком.

Готовый салат

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