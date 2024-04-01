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Крабовый салат по-новому для ужина: какой ингредиент полностью изменит вкус блюда
Крабовый салат может быть отличным вариантом праздничного блюда, а также его можно готовить хоть каждый день. Еще крабовые палочки могут быть основой для закусок, намазок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с плавленным сыром, яйцами и кукурузой.
Ингредиенты:
- 250 г крабовых палочек
- 3 вареных яйца
- 2 плавленных сырка
- 0,5 б консервированной кукурузы
- зеленый лук
- 120 г легкого майонеза (30%)
Способ приготовления:
1. Сырки и яйца натрите.
2. Крабовые палочки натрите или руками разберите на волокна.
3. Соберите салат слоями: крабовые палочки, натертые вареные яйца, натертые плавленые сырки, кукуруза. Каждый слой покрывайте сеточкой из легкого майонеза. Сверху украсьте зеленым луком.
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