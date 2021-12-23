Крабовый салат по-новому: Эктор Хименес-Браво назвал продукт, который не стоит добавлять в блюдо
На новогоднем столе всегда много разных салатов, ведь они вкусные и очень просто готовятся. Если вам уже проелись привычные, можно поэкспериментировать и приготовить их по-новому.
Шеф-повар, судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного салата с крабовыми палочками без риса, который будет намного вкуснее, чем с ним.
Ингредиенты:
крабовые палочки – 200 г
яйца – 5 шт.
огурцы свежие – 280 г
кукуруза консервированная – 280 г
соль – по вкусу
домашний майонез – 100 г
зелень, зеленый лук – пучок
Способ приготовления:
1. Порежьте крабовые палочки.
2. Отварите яйца и нарежьте мелким кубиком.
3. Из огурцов удалите семена, порежьте кубиком.
4. Измельчит зелень и лук.
5. Смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец и домашний майонез.
6. Тщательно перемешайте салат, поставьте в холодильник н несколько часов и можно подавать.
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