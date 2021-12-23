Крабовый салат по-новому: Эктор Хименес-Браво назвал продукт, который не стоит добавлять в блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
7,2 т.
Крабовый салат по рецепту Эктора Хименеса-Браво

На новогоднем столе всегда много разных салатов, ведь они вкусные и очень просто готовятся. Если вам уже проелись привычные, можно поэкспериментировать и приготовить их по-новому.

Шеф-повар, судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного салата с крабовыми палочками без риса, который будет намного вкуснее, чем с ним.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 200 г

  • яйца – 5 шт.

  • огурцы свежие – 280 г

  • кукуруза консервированная – 280 г

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Рис для этого салата не понадобится

  • соль – по вкусу

  • домашний майонез – 100 г

  • зелень, зеленый лук – пучок

Способ приготовления:

1. Порежьте крабовые палочки.

Блюдо с крабовыми палочками

2. Отварите яйца и нарежьте мелким кубиком.

Ингредиенты для салата

3. Из огурцов удалите семена, порежьте кубиком.

4. Измельчит зелень и лук.

Зеленый лук

5. Смешайте все ингредиенты, добавьте соль, перец и домашний майонез.

Домашний майонез

6. Тщательно перемешайте салат, поставьте в холодильник н несколько часов и можно подавать.

Готовый салат

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