Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок. Еще из них можно делать закусочные торты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек со сладким перцем, твердым сыром, майонезом.

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Ингредиенты:

крабовые палочки

твердый сыр

сладкий перец

майонез

соль

Способ приготовления:

1. Нарежьте крабовые палочки и перец.

2. Сыр натрите на терке.

3. Смешайте все ингредиенты, посолите и заправьте майонезом салат, перемешайте.

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