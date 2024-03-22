Крабовый салат по-новому из 4 ингредиентов: идеальное блюдо для перекуса и праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Салат с крабовыми палочками

Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок. Еще из них можно делать закусочные торты. 

Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек со сладким перцем, твердым сыром, майонезом. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • крабовые палочки
  • твердый сыр
  • сладкий перец
  • майонез
  • соль

Способ приготовления: 

1. Нарежьте крабовые палочки и перец.

Ингредиенты для салата

2. Сыр натрите на терке.

Сыр для блюда

3. Смешайте все ингредиенты, посолите и заправьте майонезом салат, перемешайте. 

Готовый салат

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