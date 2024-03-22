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Крабовый салат по-новому из 4 ингредиентов: идеальное блюдо для перекуса и праздничного стола
Крабовые палочки – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок. Еще из них можно делать закусочные торты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек со сладким перцем, твердым сыром, майонезом.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- твердый сыр
- сладкий перец
- майонез
- соль
Способ приготовления:
1. Нарежьте крабовые палочки и перец.
2. Сыр натрите на терке.
3. Смешайте все ингредиенты, посолите и заправьте майонезом салат, перемешайте.
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