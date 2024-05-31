Салаты из крабовых палочек могут быть отличным вариантом праздничного блюда и блюд для ужина и обеда. Стоит отметить, что вкус крабовых салатов полностью зависит от самих крабовых палочек.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении крабового салата со свежими огурцами.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200 г

кукуруза консервированная – 1 банка

огурцы – 3-4 шт.

яйца вареные – 5 шт.

соль по вкусу

зеленый лук – 2-3 шт.

Ингредиенты для заправки:

майонез – 150-180 г

сыр твердый – 100 г

укроп – пучок

горчица – 1 ч.

черный перец по вкусу

чеснок – 1-2 зуб.

Способ приготовления:

1. Нарежьте огурчики, крабовые палочки, зеленый лук, вареные яйца. Переложите все в миску, добавьте консервированную кукурузу, посолите по вкусу.

2️. Для заправки: в миску к майонезу добавьте натертый на мелкую терку сыр твердый, мелконарезанный укроп, горчицу, черный перец и натертый чеснок, все перемешайте.

3. Добавьте заправку в салат, перемешайте и можно есть!

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