Крабовый салат по-новому: рецепт оригинального соуса
Салаты из крабовых палочек могут быть отличным вариантом праздничного блюда и блюд для ужина и обеда. Стоит отметить, что вкус крабовых салатов полностью зависит от самих крабовых палочек.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении крабового салата со свежими огурцами.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200 г
- кукуруза консервированная – 1 банка
- огурцы – 3-4 шт.
- яйца вареные – 5 шт.
- соль по вкусу
- зеленый лук – 2-3 шт.
Ингредиенты для заправки:
- майонез – 150-180 г
- сыр твердый – 100 г
- укроп – пучок
- горчица – 1 ч.
- черный перец по вкусу
- чеснок – 1-2 зуб.
Способ приготовления:
1. Нарежьте огурчики, крабовые палочки, зеленый лук, вареные яйца. Переложите все в миску, добавьте консервированную кукурузу, посолите по вкусу.
2️. Для заправки: в миску к майонезу добавьте натертый на мелкую терку сыр твердый, мелконарезанный укроп, горчицу, черный перец и натертый чеснок, все перемешайте.
3. Добавьте заправку в салат, перемешайте и можно есть!
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