Крабовый салат по-новому: рецепт оригинального соуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Крабовый салат по-новому: рецепт оригинального соуса

Салаты из крабовых палочек могут быть отличным вариантом праздничного блюда и блюд для ужина и обеда. Стоит отметить, что вкус крабовых салатов полностью зависит от самих крабовых палочек. 

Крабовые палочки и огурцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении крабового салата со свежими огурцами. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 200 г
  • кукуруза консервированная – 1 банка
  • огурцы – 3-4 шт.
  • яйца вареные – 5 шт.
  • соль по вкусу
  • зеленый лук – 2-3 шт.

Ингредиенты для заправки:

  • майонез – 150-180 г
  • сыр твердый – 100 г
  • укроп – пучок
  • горчица – 1 ч.
  • черный перец по вкусу
  • чеснок – 1-2 зуб. 

Способ приготовления: 

1. Нарежьте огурчики, крабовые палочки, зеленый лук, вареные яйца. Переложите все в миску, добавьте консервированную кукурузу, посолите по вкусу.

Ингредиенты для салата

2️. Для заправки: в миску к майонезу добавьте натертый на мелкую терку сыр твердый, мелконарезанный укроп, горчицу, черный перец и натертый чеснок, все перемешайте. 

Заправка для салата

3. Добавьте заправку в салат, перемешайте и можно есть!

Готовый салат

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