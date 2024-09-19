Крабовый салат с виноградом: рецепт привычного блюда по-новому для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
234
Рецепт салата

Один из самых простых, вкусных и легких салатов – крабовый. Для более яркого вкуса добавьте в салат консервированный ананас, свежие огурцы, зеленый лук. 

Видео дня
Как приготовить вкусный крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с кукурузой и виноградом. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • белый виноград – горсть
  • 12 шт. крабовых палочек
  • 3 шт. яиц
  • 1/2 банки кукурузы
  • соль
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Порежьте пополам виноград, крабовые палочки небольшими кусками, яйца кубиком. 

Ингредиенты для салата

2. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте кукурузу, соль, майонез и перемешайте.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктысалатрецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты