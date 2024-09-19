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Крабовый салат с виноградом: рецепт привычного блюда по-новому для ужина
Один из самых простых, вкусных и легких салатов – крабовый. Для более яркого вкуса добавьте в салат консервированный ананас, свежие огурцы, зеленый лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с кукурузой и виноградом.
Ингредиенты:
- белый виноград – горсть
- 12 шт. крабовых палочек
- 3 шт. яиц
- 1/2 банки кукурузы
- соль
- майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте пополам виноград, крабовые палочки небольшими кусками, яйца кубиком.
2. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте кукурузу, соль, майонез и перемешайте.
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