Один из самых простых, вкусных и легких салатов – крабовый. Для более яркого вкуса добавьте в салат консервированный ананас, свежие огурцы, зеленый лук.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с кукурузой и виноградом.

Ингредиенты:

белый виноград – горсть

12 шт. крабовых палочек

3 шт. яиц

1/2 банки кукурузы

соль

майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте пополам виноград, крабовые палочки небольшими кусками, яйца кубиком.

2. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте кукурузу, соль, майонез и перемешайте.

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