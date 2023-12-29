Крабовые палочки – идеальный бюджетный продукт, который можно использовать для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок. Они хорошо сочетаются со всеми овощами, зеленью, сыром.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень легкого салата из крабовых палочек и свежих огурцов.

Видео дня

Ингредиенты:

огурцы

крабовые палочки

майонез

горчица в зернах

кунжут до украшения

Способ приготовления:

1. Нарежьте огурцы и крабовые палочки соломкой.

2. Переложите в миску, посолите, поперчите, добавьте майонез и горчицу в зернах, перемешайте.

Перед подачей посыпьте кунжутом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: