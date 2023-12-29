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Крабовый салат со свежими огурцами и кунжутом за 5 минут: рецепт блюда для праздничного стола
Крабовые палочки – идеальный бюджетный продукт, который можно использовать для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок. Они хорошо сочетаются со всеми овощами, зеленью, сыром.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень легкого салата из крабовых палочек и свежих огурцов.
Ингредиенты:
- огурцы
- крабовые палочки
- майонез
- горчица в зернах
- кунжут до украшения
Способ приготовления:
1. Нарежьте огурцы и крабовые палочки соломкой.
2. Переложите в миску, посолите, поперчите, добавьте майонез и горчицу в зернах, перемешайте.
Перед подачей посыпьте кунжутом!
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