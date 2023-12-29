Крабовый салат со свежими огурцами и кунжутом за 5 минут: рецепт блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Рецепт салата

Крабовые палочки – идеальный бюджетный продукт, который можно использовать для приготовления вкусных салатов, закусок, намазок. Они хорошо сочетаются со всеми овощами, зеленью, сыром. 

Крабовые палочки для салатов и закусок

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень легкого салата из крабовых палочек и свежих огурцов. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • огурцы
  • крабовые палочки
  • майонез
  • горчица в зернах
  • кунжут до украшения

Способ приготовления: 

1. Нарежьте огурцы и крабовые палочки соломкой.

Ингредиенты для салата

2. Переложите в миску, посолите, поперчите, добавьте майонез и горчицу в зернах, перемешайте. 

Приготовление салата

Перед подачей посыпьте кунжутом!

Готовый салат

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