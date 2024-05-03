Крабовый салат в трубочках для перекуса и праздничного стола: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Из крабовых палочек можно готовить вкусные салаты, закуски, а также намазки. К тому же они хорошо сочетаются со всеми продуктами. 

Вкусный крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата-закуски из крабовых палочек, который подают в вафельных трубочках. 

Рецепт закуски
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Ингредиенты: 

  • Крабовые палочки – 300 г
  • Свежий огурец – 1 шт. 
  • Вареные – 5 шт. 
  • Плавленый сырок

Способ приготовления: 

1. Яйца и сырок натрите.

Крабовые палочки

2. Крабовые палочки и огурец нарежьте кубиком.

Начинка для трубочек

3. Переложите все ингредиенты в миску, посолите, поперчите, добавьте майонез, перемешайте и начините трубочки. 

Готовая закуска

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