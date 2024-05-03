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Крабовый салат в трубочках для перекуса и праздничного стола: готовится 10 минут
Из крабовых палочек можно готовить вкусные салаты, закуски, а также намазки. К тому же они хорошо сочетаются со всеми продуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата-закуски из крабовых палочек, который подают в вафельных трубочках.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 300 г
- Свежий огурец – 1 шт.
- Вареные – 5 шт.
- Плавленый сырок
Способ приготовления:
1. Яйца и сырок натрите.
2. Крабовые палочки и огурец нарежьте кубиком.
3. Переложите все ингредиенты в миску, посолите, поперчите, добавьте майонез, перемешайте и начините трубочки.
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