Из крабовых палочек можно готовить вкусные салаты, закуски, а также намазки. К тому же они хорошо сочетаются со всеми продуктами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата-закуски из крабовых палочек, который подают в вафельных трубочках.

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Ингредиенты:

Крабовые палочки – 300 г

Свежий огурец – 1 шт.

Вареные – 5 шт.

Плавленый сырок

Способ приготовления:

1. Яйца и сырок натрите.

2. Крабовые палочки и огурец нарежьте кубиком.

3. Переложите все ингредиенты в миску, посолите, поперчите, добавьте майонез, перемешайте и начините трубочки.

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