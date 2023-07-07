Крабовые палочки могут быть не только основой для приготовления салатов и закусок, но еще из них получится нежная намазка и очень вкусный закусочный торт. Если вы хотите, чтобы блюдо было более пикантным, добавьте в начинку чеснок.

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусного крабового торта с чесноком и майонезом, который будет в меру острым.

Ингредиенты:

крабовые палочки (не замороженные)

сыр (твердый или плавленый)

яйца – 4 шт.

майонез или сметана – по вкусу

чеснок, соль – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Начинка: желток перемешайте с тертым сыром, чесноком, солью, майонезом (или сметаной).

2. Крабовые палочки (не замороженные, чтобы легко раскручивались) выложите по одной и покройте начинкой. Собирайте торт, пока будет начинка. Сверху посыпьте натертым белком.

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