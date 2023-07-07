Крабовый торт с вареными яйцами и чесноком за 15 минут: лучше любого салата
Крабовые палочки могут быть не только основой для приготовления салатов и закусок, но еще из них получится нежная намазка и очень вкусный закусочный торт. Если вы хотите, чтобы блюдо было более пикантным, добавьте в начинку чеснок.
Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом вкусного крабового торта с чесноком и майонезом, который будет в меру острым.
Ингредиенты:
- крабовые палочки (не замороженные)
- сыр (твердый или плавленый)
- яйца – 4 шт.
- майонез или сметана – по вкусу
- чеснок, соль – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Начинка: желток перемешайте с тертым сыром, чесноком, солью, майонезом (или сметаной).
2. Крабовые палочки (не замороженные, чтобы легко раскручивались) выложите по одной и покройте начинкой. Собирайте торт, пока будет начинка. Сверху посыпьте натертым белком.
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