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Пироги с морепродуктами на скорую руку: 3 лучших рецепта

1.1т
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Когда мы слышим пирог с морепродуктами – сразу же представляем пиццу. Но можно пойти и другим путем и приготовить настоящий, легкий пирог с креветками, торт с мидиями или устрицами, а также другими вкусными морепродуктами на ваш вкус, которые точно будут полезными.

Редакция FoodOboz подготовила для вас три необычных рецепта пирогов с экзотическими начинками, которые точно удивят и вас и гостей.

1. Устричный пирог

Пирог с устрицами
Пирог с устрицами. Источник: yuliadomik.livejournal.com

Ингредиенты:

  • мука – 250 г

  • яйца – 3 шт.

  • сливочное масло – 150 г

  • сливки – 25-30 г

  • устрицы или мидии – 600 г

  • вода – 0,5 л

  • сухое вино – 50 г

  • петрушка – по желанию – 1 пучок

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Порежьте масло, добавьте просеянную муку и воду, все хорошо перемешайте и сделайте шар из теста и отправьте на 30 минут в холодильник.

  2. Хорошо промойте раковины устриц, аккуратно откройте и достаньте моллюски, переложите в воду на минут 10.

  3. Тем временем сделайте соус: смешайте сливки с измельченной петрушкой, яйцами, солью и хорошо взбейте.

  4. Тесто хорошо раскатайте, выложите на противень и проткните вилкой, чтобы хорошо пропеклось.

  5. Выложите устрицы и залейте полученным яично-сливочным соусом.

  6. Пирог выпекайте около 20-35 минут при 180 °С.

2. Пирог с креветками и цукини

Вкусный пирог с цукини и креветками
Вкусный пирог с цукини и креветками. Источник: gastronom.ru

Ингредиенты:

  • мука – 250 г

  • яйца – 2-3 шт.

  • креветки сырые – 200-300 г

  • цукини – 1 шт.

  • сливочное масло – 2 ст. л.

  • молоко – 1 ст.

  • сыр чеддер – 3 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Для теста: смешайте муку, масло, соль и яйца, хорошо разомните в крошку, отправьте в холодильник на 30-40 минут.

  2. Для начинки: очистите креветки, обязательно надрежьте спинку посередине и удалите черную кишечную вену.

  3. Цукини порежьте соломкой и обжарьте на масле до мягкости. К ним добавьте муку, перемешайте и жарьте еще 1 минуту.

  4. Добавьте в сковороду предварительно разогретое молоко и готовьте минут 5-7, пока соус не станет густым.

  5. Положите туда креветки, взбитые яйца, сыр и хорошо все посолите и поперчите.

  6. Тесто раскатайте и выложите на него готовую начинку начинку, выпекайте около 30 минут при

    190 °С.

Подавать можно с салатами на ваш вкус или просто со свежими овощами.

3. Пирог с помидорами и морепродуктами

Как приготовить пирог с морепродуктами
Как приготовить пирог с морепродуктами. Источник: gastronom.ru

Ингредиенты для теста:

  • мука – 500 г

  • сухие дрожжи – 7 г

  • яйца – 2 шт.

  • молоко – 175 мл

  • сливочное масло – 70 г

Для начинки:

  • мука – 3 ст. л.

  • яйца – 3 шт.

  • смесь из морепродуктов – 300 г

  • помидоры – 3 шт.

  • оливки без косточек – 10 шт.

  • растительное масло – 1,5 ст. л.

  • большие луковицы – 2 шт.

  • сливки жирностью 33% – 200 мл

  • сметана – 200 г

  • мускатный орех – 10 г

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Муку просеять, добавить яйца, дрожжи, молоко, соль и растопленное сливочное масло.

  2. Хорошо вымесить тесто до эластичности, накрыть пищевой пленкой и поставить в теплое место на 1,5 часа, тесто должно увеличиться.

  3. Для начинки: порежьте лук кольцами, хорошо пожарьте на растительном масле, посолите, поперчите по вкусу.

  4. Оливки и помидоры также порежьте, натрите сыр.

  5. Соус для заливки: взбейте сливки в густую пену, добавьте сметану, яйца, муку, соль, перец и мускатный орех.

  6. Готовое тесто раскатайте, выложите на противень с пергаментом. Выложите лук, смесь морепродуктов, помидоры, оливки и залейте соусом.

  7. Запекать при 200°С 50 минут, до приятной корочки, достаньте пирог, присыпьте тертым сыром и на 1-2 минуты верните в духовку.

​​​​​​​Подавать можно со свежими овощами и супами.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
еда рецепт
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