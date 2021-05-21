Пироги с морепродуктами на скорую руку: 3 лучших рецепта

Когда мы слышим пирог с морепродуктами – сразу же представляем пиццу. Но можно пойти и другим путем и приготовить настоящий, легкий пирог с креветками, торт с мидиями или устрицами, а также другими вкусными морепродуктами на ваш вкус, которые точно будут полезными.
Редакция FoodOboz подготовила для вас три необычных рецепта пирогов с экзотическими начинками, которые точно удивят и вас и гостей.
1. Устричный пирог
Ингредиенты:
мука – 250 г
яйца – 3 шт.
сливочное масло – 150 г
сливки – 25-30 г
устрицы или мидии – 600 г
вода – 0,5 л
сухое вино – 50 г
петрушка – по желанию – 1 пучок
соль – по вкусу
Способ приготовления:
Порежьте масло, добавьте просеянную муку и воду, все хорошо перемешайте и сделайте шар из теста и отправьте на 30 минут в холодильник.
Хорошо промойте раковины устриц, аккуратно откройте и достаньте моллюски, переложите в воду на минут 10.
Тем временем сделайте соус: смешайте сливки с измельченной петрушкой, яйцами, солью и хорошо взбейте.
Тесто хорошо раскатайте, выложите на противень и проткните вилкой, чтобы хорошо пропеклось.
Выложите устрицы и залейте полученным яично-сливочным соусом.
Пирог выпекайте около 20-35 минут при 180 °С.
2. Пирог с креветками и цукини
Ингредиенты:
мука – 250 г
яйца – 2-3 шт.
креветки сырые – 200-300 г
цукини – 1 шт.
сливочное масло – 2 ст. л.
молоко – 1 ст.
сыр чеддер – 3 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Для теста: смешайте муку, масло, соль и яйца, хорошо разомните в крошку, отправьте в холодильник на 30-40 минут.
Для начинки: очистите креветки, обязательно надрежьте спинку посередине и удалите черную кишечную вену.
Цукини порежьте соломкой и обжарьте на масле до мягкости. К ним добавьте муку, перемешайте и жарьте еще 1 минуту.
Добавьте в сковороду предварительно разогретое молоко и готовьте минут 5-7, пока соус не станет густым.
Положите туда креветки, взбитые яйца, сыр и хорошо все посолите и поперчите.
Тесто раскатайте и выложите на него готовую начинку начинку, выпекайте около 30 минут при
190 °С.
Подавать можно с салатами на ваш вкус или просто со свежими овощами.
3. Пирог с помидорами и морепродуктами
Ингредиенты для теста:
мука – 500 г
сухие дрожжи – 7 г
яйца – 2 шт.
молоко – 175 мл
сливочное масло – 70 г
Для начинки:
мука – 3 ст. л.
яйца – 3 шт.
смесь из морепродуктов – 300 г
помидоры – 3 шт.
оливки без косточек – 10 шт.
растительное масло – 1,5 ст. л.
большие луковицы – 2 шт.
сливки жирностью 33% – 200 мл
сметана – 200 г
мускатный орех – 10 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Муку просеять, добавить яйца, дрожжи, молоко, соль и растопленное сливочное масло.
Хорошо вымесить тесто до эластичности, накрыть пищевой пленкой и поставить в теплое место на 1,5 часа, тесто должно увеличиться.
Для начинки: порежьте лук кольцами, хорошо пожарьте на растительном масле, посолите, поперчите по вкусу.
Оливки и помидоры также порежьте, натрите сыр.
Соус для заливки: взбейте сливки в густую пену, добавьте сметану, яйца, муку, соль, перец и мускатный орех.
Готовое тесто раскатайте, выложите на противень с пергаментом. Выложите лук, смесь морепродуктов, помидоры, оливки и залейте соусом.
Запекать при 200°С 50 минут, до приятной корочки, достаньте пирог, присыпьте тертым сыром и на 1-2 минуты верните в духовку.
Подавать можно со свежими овощами и супами.
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