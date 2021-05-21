Пироги с морепродуктами на скорую руку: 3 лучших рецепта

Когда мы слышим пирог с морепродуктами – сразу же представляем пиццу. Но можно пойти и другим путем и приготовить настоящий, легкий пирог с креветками, торт с мидиями или устрицами, а также другими вкусными морепродуктами на ваш вкус, которые точно будут полезными.

Редакция FoodOboz подготовила для вас три необычных рецепта пирогов с экзотическими начинками, которые точно удивят и вас и гостей.

1. Устричный пирог

Пирог с устрицами. Источник: yuliadomik.livejournal.com

Ингредиенты:

мука – 250 г

яйца – 3 шт.

сливочное масло – 150 г

сливки – 25-30 г

устрицы или мидии – 600 г

вода – 0,5 л

сухое вино – 50 г

петрушка – по желанию – 1 пучок

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Порежьте масло, добавьте просеянную муку и воду, все хорошо перемешайте и сделайте шар из теста и отправьте на 30 минут в холодильник. Хорошо промойте раковины устриц, аккуратно откройте и достаньте моллюски, переложите в воду на минут 10. Тем временем сделайте соус: смешайте сливки с измельченной петрушкой, яйцами, солью и хорошо взбейте. Тесто хорошо раскатайте, выложите на противень и проткните вилкой, чтобы хорошо пропеклось. Выложите устрицы и залейте полученным яично-сливочным соусом. Пирог выпекайте около 20-35 минут при 180 °С.

2. Пирог с креветками и цукини

Вкусный пирог с цукини и креветками. Источник: gastronom.ru

Ингредиенты:

мука – 250 г

яйца – 2-3 шт.

креветки сырые – 200-300 г

цукини – 1 шт.

сливочное масло – 2 ст. л.

молоко – 1 ст.

сыр чеддер – 3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Для теста: смешайте муку, масло, соль и яйца, хорошо разомните в крошку, отправьте в холодильник на 30-40 минут. Для начинки: очистите креветки, обязательно надрежьте спинку посередине и удалите черную кишечную вену. Цукини порежьте соломкой и обжарьте на масле до мягкости. К ним добавьте муку, перемешайте и жарьте еще 1 минуту. Добавьте в сковороду предварительно разогретое молоко и готовьте минут 5-7, пока соус не станет густым. Положите туда креветки, взбитые яйца, сыр и хорошо все посолите и поперчите. Тесто раскатайте и выложите на него готовую начинку начинку, выпекайте около 30 минут при 190 °С.

Подавать можно с салатами на ваш вкус или просто со свежими овощами.

3. Пирог с помидорами и морепродуктами

Как приготовить пирог с морепродуктами. Источник: gastronom.ru

Ингредиенты для теста:

мука – 500 г

сухие дрожжи – 7 г

яйца – 2 шт.

молоко – 175 мл

сливочное масло – 70 г

Для начинки:

мука – 3 ст. л.

яйца – 3 шт.

смесь из морепродуктов – 300 г

помидоры – 3 шт.

оливки без косточек – 10 шт.

растительное масло – 1,5 ст. л.

большие луковицы – 2 шт.

сливки жирностью 33% – 200 мл

сметана – 200 г

мускатный орех – 10 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Муку просеять, добавить яйца, дрожжи, молоко, соль и растопленное сливочное масло. Хорошо вымесить тесто до эластичности, накрыть пищевой пленкой и поставить в теплое место на 1,5 часа, тесто должно увеличиться. Для начинки: порежьте лук кольцами, хорошо пожарьте на растительном масле, посолите, поперчите по вкусу. Оливки и помидоры также порежьте, натрите сыр. Соус для заливки: взбейте сливки в густую пену, добавьте сметану, яйца, муку, соль, перец и мускатный орех. Готовое тесто раскатайте, выложите на противень с пергаментом. Выложите лук, смесь морепродуктов, помидоры, оливки и залейте соусом. Запекать при 200°С 50 минут, до приятной корочки, достаньте пирог, присыпьте тертым сыром и на 1-2 минуты верните в духовку.

​​​​​​​Подавать можно со свежими овощами и супами.

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