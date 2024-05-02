Для того, чтобы покрасить такие драконьи яйца, вам понадобятся очень простые ингредиенты. К тому же, все они натуральные и на вкус продукта точно не повлияют. Пасхальные яйца будут очень оригинально смотреть в корзине вместе с пасками.

Идея приготовления пасхальных яиц с драконьим декором опубликована на странице фудблогера Виктории Дидус (victoria_didus) в Instagram. Нужно будет использовать каркаде и куркуму.

Ингредиенты:

белые помытые яйца

куркума – 1 ст.л.

Видео дня

каркаде – 2 ст.л. (если в пакетиках то 5-6 шт)

соль – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

1. В холодную подсоленную воду положить яйца.

2. Добавить куркуму и каркаде.

3. Довести до кипения и варить около 10 минут, периодически помешивая.

4. Когда яйца приготовятся – выключить огонь.

5. Оставить охладиться в этой же воде.

6. Вынуть, просушить и смазать смазать маслом для блеска.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: