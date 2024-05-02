Красивые драконьи яйца на Пасху: чем покрасить, чтобы получился необычный цвет
Для того, чтобы покрасить такие драконьи яйца, вам понадобятся очень простые ингредиенты. К тому же, все они натуральные и на вкус продукта точно не повлияют. Пасхальные яйца будут очень оригинально смотреть в корзине вместе с пасками.
Идея приготовления пасхальных яиц с драконьим декором опубликована на странице фудблогера Виктории Дидус (victoria_didus) в Instagram. Нужно будет использовать каркаде и куркуму.
Ингредиенты:
- белые помытые яйца
- куркума – 1 ст.л.
- каркаде – 2 ст.л. (если в пакетиках то 5-6 шт)
- соль – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. В холодную подсоленную воду положить яйца.
2. Добавить куркуму и каркаде.
3. Довести до кипения и варить около 10 минут, периодически помешивая.
4. Когда яйца приготовятся – выключить огонь.
5. Оставить охладиться в этой же воде.
6. Вынуть, просушить и смазать смазать маслом для блеска.
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