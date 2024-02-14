Красивые шоколадные капкейки ко Дню Валентина: как приготовить дома из простых продуктов

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Красивые шоколадные капкейки ко Дню Валентина: как приготовить дома из простых продуктов

Чем порадовать своих любимых на День святого Валентина? Конечно же, вкусным и красивым десертом, который только подсластит любовь.

Рецептом именно такого десерта поделилась фудблогер с ником polli_cooking. В своем Instagram она рассказала рецепт шоколадных капкейков, которые станут настоящим украшением праздника влюбленных.

Красивые шоколадные капкейки ко Дню Валентина: как приготовить дома из простых продуктов

Ингредиенты на 6 шт

  • Яйцо – 1 шт
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  • Сахар – 100 гр
  • Молоко – 130 гр
  • Оля – 50 мл
  • Уксус – 5 мл
  • Мука – 120 гр
  • Какао – 30 гр
  • Сода – 3 гр
  • Шоколадная крошка – 50 гр

Ингредиенты для крема

  • Крем-сыр – 175 гр
  • Сахарная пудра – 40 гр
  • Сливки 33% – 100 мл

Способ приготовления

1. К яйцу добавляем сахар и хорошо перемешиваем.

Красивые шоколадные капкейки ко Дню Валентина: как приготовить дома из простых продуктов

2. Вливаем молоко, масло, уксус и снова все перемешиваем.

3. Вводим муку и какао, обязательно просеиваем их и добавляем соду.

Красивые шоколадные капкейки ко Дню Валентина: как приготовить дома из простых продуктов

4. Перемешиваем все ингредиенты до однородной смеси. Всыпаем шоколадку крошку.

5. Наполняем бумажные формочки для капкейков тестом на половину и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

Красивые шоколадные капкейки ко Дню Валентина: как приготовить дома из простых продуктов

6. Готовность капкейков проверяем деревянной палочкой, на выходе она должна быть без теста.

7. Готовим крем. К крем-сыру добавляем сахарную пудру и перемешиваем до однородности на низких оборотах миксера.

Красивые шоколадные капкейки ко Дню Валентина: как приготовить дома из простых продуктов

8. Вливаем очень холодные сливки и взбиваем крем до стоячих пиков, постепенно увеличивая обороты.

9. Крем перекладываем в кондитерский мешок с насадкой и отсаживаем на капкейки.

Красивые шоколадные капкейки ко Дню Валентина: как приготовить дома из простых продуктов

10. Украшаем ягодками, шоколадом или посыпками.

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