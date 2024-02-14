Красивые шоколадные капкейки ко Дню Валентина: как приготовить дома из простых продуктов
Чем порадовать своих любимых на День святого Валентина? Конечно же, вкусным и красивым десертом, который только подсластит любовь.
Рецептом именно такого десерта поделилась фудблогер с ником polli_cooking. В своем Instagram она рассказала рецепт шоколадных капкейков, которые станут настоящим украшением праздника влюбленных.
Ингредиенты на 6 шт
- Яйцо – 1 шт
- Сахар – 100 гр
- Молоко – 130 гр
- Оля – 50 мл
- Уксус – 5 мл
- Мука – 120 гр
- Какао – 30 гр
- Сода – 3 гр
- Шоколадная крошка – 50 гр
Ингредиенты для крема
- Крем-сыр – 175 гр
- Сахарная пудра – 40 гр
- Сливки 33% – 100 мл
Способ приготовления
1. К яйцу добавляем сахар и хорошо перемешиваем.
2. Вливаем молоко, масло, уксус и снова все перемешиваем.
3. Вводим муку и какао, обязательно просеиваем их и добавляем соду.
4. Перемешиваем все ингредиенты до однородной смеси. Всыпаем шоколадку крошку.
5. Наполняем бумажные формочки для капкейков тестом на половину и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
6. Готовность капкейков проверяем деревянной палочкой, на выходе она должна быть без теста.
7. Готовим крем. К крем-сыру добавляем сахарную пудру и перемешиваем до однородности на низких оборотах миксера.
8. Вливаем очень холодные сливки и взбиваем крем до стоячих пиков, постепенно увеличивая обороты.
9. Крем перекладываем в кондитерский мешок с насадкой и отсаживаем на капкейки.
10. Украшаем ягодками, шоколадом или посыпками.
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