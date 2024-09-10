Красная рыба получится очень мягкой и сочной: с чем вкусно запечь
Красную рыбу очень вкусно запечь в сливочном соусе. Продукт будет очень мягким, сочным и нежирным. Чеснок с лимоном придадут пикантности.
Идея приготовления сочной красной рыбы под чесночно-лимонным соусом опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Вы получите сразу и гарнир.
Ингредиенты:
- филе красной рыбки – 2 шт.
- сливочное масло (мягкое) – 4-5 ст.л.
- лимон – 1 шт. (большой)
- чеснок – 4 больших зубчика
- зелень (петрушка)
- помидоры черри
- спаржевая фасоль (можно замороженную)
- перец
- оливковое масло
Способ приготовления:
1. Филе рыбы выложить в форму.
2. К сливочному маслу добавить измельченный или выжатый чеснок, цедру 1 лимона и сок 1/2 лимона, измельченную петрушку, перец.
3. Все перемешать.
4. Выложить масло на рыбу
5. Помидоры порезать пополам, фасоль, если заморожена, опустить в кипящую воду и проварить буквально 1-2 минуты.
6. Далее в холодную воду и добавить в помидоры.
7. Полить оливковым маслом и соком 1/2 лимона.
8. Выложить овощи к рыбе.
9. Поставить в духовку при температуре 190 градусов на 20-25 минут.
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