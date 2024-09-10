Красную рыбу очень вкусно запечь в сливочном соусе. Продукт будет очень мягким, сочным и нежирным. Чеснок с лимоном придадут пикантности.

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Идея приготовления сочной красной рыбы под чесночно-лимонным соусом опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli sun в Instagram. Вы получите сразу и гарнир.

Ингредиенты:

филе красной рыбки – 2 шт.

сливочное масло (мягкое) – 4-5 ст.л.

лимон – 1 шт. (большой)

чеснок – 4 больших зубчика

зелень (петрушка)

помидоры черри

спаржевая фасоль (можно замороженную)

перец

оливковое масло

Способ приготовления:

1. Филе рыбы выложить в форму.

2. К сливочному маслу добавить измельченный или выжатый чеснок, цедру 1 лимона и сок 1/2 лимона, измельченную петрушку, перец.

3. Все перемешать.

4. Выложить масло на рыбу

5. Помидоры порезать пополам, фасоль, если заморожена, опустить в кипящую воду и проварить буквально 1-2 минуты.

6. Далее в холодную воду и добавить в помидоры.

7. Полить оливковым маслом и соком 1/2 лимона.

8. Выложить овощи к рыбе.

9. Поставить в духовку при температуре 190 градусов на 20-25 минут.

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