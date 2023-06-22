Красная смородина, или как еще называют поричка – это маленькая яркая ягодка, которая имеет кисло-сладкий вкус. Это отличный компонент многих десертов: джемов, варенья, настоек, компотов, желе. Кроме отличного вкуса, смородина может похвастаться большим спектром полезных свойств.

Известно, что в красной смородине содержится меньше углеводов и сахаров по сравнению с черной. Ягодка имеет большую концентрацию витаминов, в частности С, А и Е.

Смородину начали использовать еще с давних времен, считая ее лучшим источником полезных веществ: антиоксидантов, клетчатки, каротина. По словам специалистов, красная смородина и блюда с ней способствуют повышению аппетита, улучшают работу желудочно-кишечного тракта, а также обладают противовоспалительным и жаропонижающим действием.

Видео дня

Однако, как утверждают специалисты, противопоказанием к употреблению красной смородины острые заболевания желудка и кишечника.

Редакция FoodOboz поделится с вами самым удачным и полезным рецептом морса из красной смородины.

Ингредиенты:

вода – 500 мл

красная смородина – 400 г

сахар – 300 г

Способ приготовления:

1. Ягоды тщательно вымыть, очистить от веточек и перетереть через сито.

2. Получившуюся массу залить холодной кипяченой водой, добавить сахар и довести до кипения.

3. После кипения жидкость снять с огня, процедить и охладить. Готово!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить желе из красной смородины по рецепту Дарии Цвек.