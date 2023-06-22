Красная смородина: в чем польза ягоды и что из нее приготовить
Красная смородина, или как еще называют поричка – это маленькая яркая ягодка, которая имеет кисло-сладкий вкус. Это отличный компонент многих десертов: джемов, варенья, настоек, компотов, желе. Кроме отличного вкуса, смородина может похвастаться большим спектром полезных свойств.
Известно, что в красной смородине содержится меньше углеводов и сахаров по сравнению с черной. Ягодка имеет большую концентрацию витаминов, в частности С, А и Е.
Смородину начали использовать еще с давних времен, считая ее лучшим источником полезных веществ: антиоксидантов, клетчатки, каротина. По словам специалистов, красная смородина и блюда с ней способствуют повышению аппетита, улучшают работу желудочно-кишечного тракта, а также обладают противовоспалительным и жаропонижающим действием.
Однако, как утверждают специалисты, противопоказанием к употреблению красной смородины острые заболевания желудка и кишечника.
Редакция FoodOboz поделится с вами самым удачным и полезным рецептом морса из красной смородины.
Ингредиенты:
- вода – 500 мл
- красная смородина – 400 г
- сахар – 300 г
Способ приготовления:
1. Ягоды тщательно вымыть, очистить от веточек и перетереть через сито.
2. Получившуюся массу залить холодной кипяченой водой, добавить сахар и довести до кипения.
3. После кипения жидкость снять с огня, процедить и охладить. Готово!
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить желе из красной смородины по рецепту Дарии Цвек.