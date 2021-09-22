Красный, черный или зеленый: какой перец испортит любое блюдо

Перец – однозначно незаменимая приправа ко многим блюдам, особенно – мясным, рыбными и заканчивая даже десертами и напитками. Стоит отметить, что эта прекрасная специя может как раскрыть вкус и аромат блюда, точно также и испортить его.

Сегодня редакция FoodOboz раскроет вам все тонкости правильного использования разных видов перца, а также мы подробно расскажем, какой из них может испортить практически любое блюдо.

1. Черный молотый перец

Он не очень "крепкий" по сравнению например, с чили, его добавляют всегда в супы, борщи, мясные блюда, рис и овощи. Но стоит были также предельно аккуратными, ведь если переборщить – блюдо будет жгучим и даже с горчинкой. Стоит отметить, что лучше всего его добавлять в начале готовки.

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2. Красный кайенский перец

Это очень жгучий и острый перец, с ним нужно быть крайне острожными, чтоб не только не испортить блюда, но еще и не навредить организму в целом. Но именно он сделаем мясные блюда невероятно вкусными.

3. Зеленый перец

Этот сорт перца самый безопасный, так как он полностью лишен жгучести. Его отлично добавлять в паштеты, мясные блюда, рыбные, он просто им придаст невероятный пряный аромат.

Стоит отметить, что его "родственником" является розовый перец, который имеет сладко-пряный аромат, совершенно не острый. Его можно добавлять в рыбные блюда, в напитки и десерты.

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