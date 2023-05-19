Борщ – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Летом это блюдо можно готовить в более легком варианте, с зеленью, яйцами – зеленый, а также холодный, и даже крем-борщ.

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом необычного крем-борща, который очень просто и быстро готовится.

Видео дня

Ингредиенты:

Вода – 2-2,5 литра

Филе куриное – 1 шт.

Масло

Оливковое масло

Морковь – 2-3 шт.

Лук – 2 шт.

Свекла – 3 шт.

Паприка сладкая

Перец молотый

Соль

Томатная паста - 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. В холодную воду добавьте нарезанную картошку, целую луковицу и морковку, по желанию – лавровый лист.

2. Курицу помойте под холодной водой, добавьте соль и специи, обжарьте со всех сторон на масле и оливковом масле до золотистого цвета. После добавьте филе в бульон.

3. Когда свекла немного отварится – вытащите и натрите на грубой терке. Обжарьте на оливковом масле, добавьте соль и перец, а затем томатную пасту. Когда все хорошо поджарится – добавьте в бульон.

4. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте до золотистого цвета, добавьте к тертой моркови и когда будет готово – к бульону.

5. Мясо достаньте и измельчите на кусочки, его можно добавить в борщ и перебить блендером, а можно перебить и без мяса, а его добавить сверху.

Борщ подавайте горячим со сметаной!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: