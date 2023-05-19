Крем-борщ: как приготовить традиционное украинское блюдо по-новому

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
474
Рецепт борща

Борщ – блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Летом это блюдо можно готовить в более легком варианте, с зеленью, яйцами – зеленый, а также холодный, и даже крем-борщ. 

Вкусный красный борщ

Кулинар Оксана поделилась в Instagram рецептом необычного крем-борща, который очень просто и быстро готовится. 

Рецепт борща
Видео дня

Ингредиенты:

  • Вода – 2-2,5 литра
  • Филе куриное – 1 шт. 
  • Масло
  • Оливковое масло
  • Морковь – 2-3 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Свекла – 3 шт.
  • Паприка сладкая
  • Перец молотый
  • Соль
  • Томатная паста - 1-2 ст. л. 

Способ приготовления:

1. В холодную воду добавьте нарезанную картошку, целую луковицу и морковку, по желанию – лавровый лист.

Овощи для борща

2. Курицу помойте под холодной водой, добавьте соль и специи, обжарьте со всех сторон на масле и оливковом масле до золотистого цвета. После добавьте филе в бульон.

Мясо для борща

3. Когда свекла немного отварится – вытащите и натрите на грубой терке. Обжарьте на оливковом масле, добавьте соль и перец, а затем томатную пасту. Когда все хорошо поджарится – добавьте в бульон.

Жареная свекла

4. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте до золотистого цвета, добавьте к тертой моркови и когда будет готово – к бульону.

Зажарка для блюда

5. Мясо достаньте и измельчите на кусочки, его можно добавить в борщ и перебить блендером, а можно перебить и без мяса, а его добавить сверху. 

Приготовление борща

Борщ подавайте горячим со сметаной!

Готовый борщ

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты