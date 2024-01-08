Крем-суп с авокадо: идеальный рецепт с начос или гренками

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
339
Крем-суп с авокадо: идеальный рецепт с начос или гренками

Когда речь идет о креме-супе из авокадо, воображение сразу начинает рисовать чрезвычайно нежное и вкусное блюдо. И обычно она не ошибается.

Пользователь с ником my_happyfood в Instagram опубликовал рецепт именно такого супа. Он будет идеально сочетаться с поджаренным хлебом, или начос.

Крем-суп с авокадо: идеальный рецепт с начос или гренками

Ингредиенты

  • Авокадо – 2 шт
  • Лук – 1 шт
  • Итальянские травы – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
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  • Мука – 2 ст.л.
  • Карри – ½ ч.л.
  • Бульон – 500 мл
  • Чеснок – 1 зуб
  • Сок лимона – 2 ст.л.
  • Белый винный уксус – 1 ст.л.
  • Молоко – 200 мл
  • Жирные сливки – 200 мл
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Нарезать лук и обжаривать на растительном масле в течение 2 минут.

2. Добавить муку и жарить еще 1 минуту.

Крем-суп с авокадо: идеальный рецепт с начос или гренками

3. Добавить бульон, довести до кипения и варить на медленном огне.

4. Добавить чеснок, уксус, соль, перец и 1 ст.л. лимонный сок.

5. Авокадо очистить, нарезать и отправить в кастрюлю.

Крем-суп с авокадо: идеальный рецепт с начос или гренками

6. Все составляющие кастрюли измельчить блендером.

7. Добавить сливки и молоко, довести до кипения и сразу снять с огня.

8. Добавить остатки лимонного сока и настояться в течение 5 минут.

Крем-суп с авокадо: идеальный рецепт с начос или гренками

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