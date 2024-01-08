Крем-суп с авокадо: идеальный рецепт с начос или гренками
Когда речь идет о креме-супе из авокадо, воображение сразу начинает рисовать чрезвычайно нежное и вкусное блюдо. И обычно она не ошибается.
Пользователь с ником my_happyfood в Instagram опубликовал рецепт именно такого супа. Он будет идеально сочетаться с поджаренным хлебом, или начос.
Ингредиенты
- Авокадо – 2 шт
- Лук – 1 шт
- Итальянские травы – 1 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Мука – 2 ст.л.
- Карри – ½ ч.л.
- Бульон – 500 мл
- Чеснок – 1 зуб
- Сок лимона – 2 ст.л.
- Белый винный уксус – 1 ст.л.
- Молоко – 200 мл
- Жирные сливки – 200 мл
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Нарезать лук и обжаривать на растительном масле в течение 2 минут.
2. Добавить муку и жарить еще 1 минуту.
3. Добавить бульон, довести до кипения и варить на медленном огне.
4. Добавить чеснок, уксус, соль, перец и 1 ст.л. лимонный сок.
5. Авокадо очистить, нарезать и отправить в кастрюлю.
6. Все составляющие кастрюли измельчить блендером.
7. Добавить сливки и молоко, довести до кипения и сразу снять с огня.
8. Добавить остатки лимонного сока и настояться в течение 5 минут.
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