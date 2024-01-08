Когда речь идет о креме-супе из авокадо, воображение сразу начинает рисовать чрезвычайно нежное и вкусное блюдо. И обычно она не ошибается.

Пользователь с ником my_happyfood в Instagram опубликовал рецепт именно такого супа. Он будет идеально сочетаться с поджаренным хлебом, или начос.

Ингредиенты

Авокадо – 2 шт

Лук – 1 шт

Итальянские травы – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

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Мука – 2 ст.л.

Карри – ½ ч.л.

Бульон – 500 мл

Чеснок – 1 зуб

Сок лимона – 2 ст.л.

Белый винный уксус – 1 ст.л.

Молоко – 200 мл

Жирные сливки – 200 мл

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Нарезать лук и обжаривать на растительном масле в течение 2 минут.

2. Добавить муку и жарить еще 1 минуту.

3. Добавить бульон, довести до кипения и варить на медленном огне.

4. Добавить чеснок, уксус, соль, перец и 1 ст.л. лимонный сок.

5. Авокадо очистить, нарезать и отправить в кастрюлю.

6. Все составляющие кастрюли измельчить блендером.

7. Добавить сливки и молоко, довести до кипения и сразу снять с огня.

8. Добавить остатки лимонного сока и настояться в течение 5 минут.

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