Крем-сыр "Филадельфия" очень легко приготовить в домашних условиях и для этого понадобится всего три ингредиента. Следуя рецепту, он получается еще вкуснее, чем в магазине.

Фудблогер Марьяна Грушка (mariana_grushka) на своей странице в Instagram поделилась рецептом крем-сыра "Филадельфия" из сметаны.

По рецепту не нужно ничего подогревать и варить, весь процесс приготовления занимает всего 3-5 минут. Однако в готовом виде будущий сыр должен настояться, кушать его можно уже через 5 часов.

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Ингредиенты:

сметана – 1 ст.

лимонный сок – 1 ч. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Для начала нужно в стакан со сметаной добавить лимонный сок и соль. Все тщательно перемешать.

2. Тем временем подготовить тару. В глубокую миску установить сито, внутрь которого выложить марлевую салфетку или несколько слоев марли.

3. Вылить сметанную массу, бока салфетки сложить друг к другу, а сверху накрыть тарелкой. В таком виде оставить будущий крем-сыр в холодильнике минимум на 5 часов или на ночь. За это время должна стечь вся сыворотка, и продукт будет готов к потреблению. Приятного аппетита!

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