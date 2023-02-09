Крем-сыр "Филадельфия" – это универсальное дополнение к ролям, блинам, разнообразным закускам. Самое главное – его можно с лёгкостью приготовить в домашних условиях. Он получается еще вкуснее магазинного.

В одном из кулинарных блогов (zhuravlina_cooking) в Instagram был опубликован рецепт крем-сыра "Филадельфия" из сметаны и йогурта.

По рецепту не нужно ничего подогревать и варить, весь процесс подготовки занимает всего 5 минут. Главное – дать будущему сыру настояться, чтобы стекла излишняя жидкость и готовый продукт можно употреблять уже через 12 часов.

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Ингредиенты:

сметана 20% – 400 г

йогурт греческий 8% – 240 мл

соль – 1 ч. л. без горки

лимонный сок – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Смешать сметану, йогурт, соль, лимонный сок. Перемешать и оставить на 1 минуту.

2. Тем временем подготовить тару. В глубокую миску установить сито, внутрь которого выложить 3-4 слоя марли.

3. На марлю вылить всю массу и собрать все стороны внутрь. Сверху поставить тарелку, на нее установить груз. Поставить в холодильник минимум на 12 часов. За это время должна стечь вся сыворотка, и сыр будет готов к употреблению.

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