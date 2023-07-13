Крем-сыр – это вкусная домашняя намазка на бутерброды, дополнение к ролам, блинам и даже десертам. Его легко приготовить в домашних условиях, взяв за основу молоко, сливки или кефир, дополняя любимой зеленью и специями.

Как появился крем-сыр?

Говорят, что классический крем-сыр типа "Филадельфии" появился в США. Там его впервые приготовили в 1872 году в городе Честер.

Его особенность заключалась в том, что такому виду сыра не нужно долго созревать. Блюдо можно было сразу есть или использовать для приготовления других.

Видео дня

В то время крем-сырь готовили из молока и сливок. У него был характерный сырный привкус со сладкими нотками.

Фудблогер Яна с ником ya.na.cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом крем-сыра, который вы легко приготовите всего из одного ингредиента – кефира. Продукт готовится просто и его не нужно варить.

Ингредиенты:

кефир

Способ приготовления:

1. Кефир рекомендуют использовать высокой жирности. Его следует перелить в контейнер, закрыть крышкой и оставить в таком виде на ночь в морозилке.

2. Утром достать контейнер из морозилки и полностью разморозить массу.

3. Слить образовавшуюся жидкость. А сыр можно употреблять в пищу. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: