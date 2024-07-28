Крема каталана, или крем-брюле по-каталонски: готовим традиционный десерт из Барселоны
Крема каталана, или крем-брюле по-каталонски – традиционный испанский десерт, с приготовлением которого справится каждый. Он имеет нежнейший вкус, способный доставить настоящее гастрономическое удовольствие, из-за чего его захочется есть еще и еще.
Фудблогер Ольга Рябенко в Instagram рассказала, как приготовить крем каталана так, чтобы он получился не хуже, чем в самой Барселоне. Оказывается, это совсем не сложно.
Ингредиенты
- Молоко – 500 мл
- Сахар – 80 гр
- Цедра лимона – ½ шт
- Цедра апельсина – ½ шт
- Корица – 1 палочка
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Желток – 2 шт
- Крахмал кукурузный – 45 гр
- Сахар коричневый
Способ приготовления
1.В кастрюлю влить молоко, добавить цедру лимона и апельсина, палочку корицы, ванильный сахар и половину сахара. Довести до кипения и отставить охлаждаться.
2. В миске смешать желтки с сахаром. Влить через сито охлажденное молоко, добавить крахмал и поставить на медленный огонь.
3. Постоянно мешать венчиком до первого пузыря и отставить в сторону.
4. Снова вернуть на огонь и мешать до загущения. Крем готов.
5. Разлить по формам и поставить в холодильник на 4-6 часов, а лучше на ночь.
6. Посыпать коричневым сахаром и обжечь кухонной горелкой. Если горелки нет горелки, тогда разогреть духовку в режиме верх или гриль на максимум и поставить на самый верх на 3 мин, пока сахар не станет карамельного цвета.
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