Крема каталана, или крем-брюле по-каталонски: готовим традиционный десерт из Барселоны

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Крема каталана, или крем-брюле по-каталонски: готовим традиционный десерт из Барселоны

Крема каталана, или крем-брюле по-каталонски – традиционный испанский десерт, с приготовлением которого справится каждый. Он имеет нежнейший вкус, способный доставить настоящее гастрономическое удовольствие, из-за чего его захочется есть еще и еще.

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Фудблогер Ольга Рябенко в Instagram рассказала, как приготовить крем каталана так, чтобы он получился не хуже, чем в самой Барселоне. Оказывается, это совсем не сложно.

Крема каталана, или крем-брюле по-каталонски: готовим традиционный десерт из Барселоны

Ингредиенты

  • Молоко – 500 мл
  • Сахар – 80 гр
  • Цедра лимона – ½ шт
  • Цедра апельсина – ½ шт
  • Корица – 1 палочка
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Желток – 2 шт
  • Крахмал кукурузный – 45 гр
  • Сахар коричневый

Способ приготовления

1.В кастрюлю влить молоко, добавить цедру лимона и апельсина, палочку корицы, ванильный сахар и половину сахара. Довести до кипения и отставить охлаждаться.

2. В миске смешать желтки с сахаром. Влить через сито охлажденное молоко, добавить крахмал и поставить на медленный огонь.

Крема каталана, или крем-брюле по-каталонски: готовим традиционный десерт из Барселоны

3. Постоянно мешать венчиком до первого пузыря и отставить в сторону.

4. Снова вернуть на огонь и мешать до загущения. Крем готов.

Крема каталана, или крем-брюле по-каталонски: готовим традиционный десерт из Барселоны

5. Разлить по формам и поставить в холодильник на 4-6 часов, а лучше на ночь.

Крема каталана, или крем-брюле по-каталонски: готовим традиционный десерт из Барселоны

6. Посыпать коричневым сахаром и обжечь кухонной горелкой. Если горелки нет горелки, тогда разогреть духовку в режиме верх или гриль на максимум и поставить на самый верх на 3 мин, пока сахар не станет карамельного цвета.

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