Крема каталана, или крем-брюле по-каталонски – традиционный испанский десерт, с приготовлением которого справится каждый. Он имеет нежнейший вкус, способный доставить настоящее гастрономическое удовольствие, из-за чего его захочется есть еще и еще.

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Фудблогер Ольга Рябенко в Instagram рассказала, как приготовить крем каталана так, чтобы он получился не хуже, чем в самой Барселоне. Оказывается, это совсем не сложно.

Ингредиенты

Молоко – 500 мл

Сахар – 80 гр

Цедра лимона – ½ шт

Цедра апельсина – ½ шт

Корица – 1 палочка

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Желток – 2 шт

Крахмал кукурузный – 45 гр

Сахар коричневый

Способ приготовления

1.В кастрюлю влить молоко, добавить цедру лимона и апельсина, палочку корицы, ванильный сахар и половину сахара. Довести до кипения и отставить охлаждаться.

2. В миске смешать желтки с сахаром. Влить через сито охлажденное молоко, добавить крахмал и поставить на медленный огонь.

3. Постоянно мешать венчиком до первого пузыря и отставить в сторону.

4. Снова вернуть на огонь и мешать до загущения. Крем готов.

5. Разлить по формам и поставить в холодильник на 4-6 часов, а лучше на ночь.

6. Посыпать коричневым сахаром и обжечь кухонной горелкой. Если горелки нет горелки, тогда разогреть духовку в режиме верх или гриль на максимум и поставить на самый верх на 3 мин, пока сахар не станет карамельного цвета.

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