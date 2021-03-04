Как приготовить креветки за 10 минут: простой рецепт от Гордона Рамзи

Нет, в заголовке нет никакой опечатки, мы реально думаем, что классный вкусный ужин вполне реально приготовить за 10 минут.
В качестве доказательство делимся с вами рецептом креветок Скампи от известного британского шефа и телеведущего Гордона Рамзи. "Адский шеф" убежден: приготовить это блюдо можно в любой, даже самый напряженный вечер (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Понадобится:
чищенные креветки – 8-12 шт.
паста капеллини – 115 г
оливковое масло – 2 ст. л.
чеснок – 3 зубчика
лук-шалот (большой) – 1 шт.
хлопья чили – 2 ч. л.
лимон – 2 шт.
белое вино – 100 мл
каперсы – 2 ст. л.
томаты черри – 60 г
бульон из морепродуктов – 100 мл
сливочное масло – 55 г
базилик – 1 веточка
соль, перец – по вкусу
тертый пармезан – для подачи
Как готовить:
Кастрюлю объемом 4 литра наполнить водой, посолить, накрыть крышкой и довести до кипения.
В глубокой сковороде разогреть столовую ложку оливкового масла. Добавить нарезанный лук-шалот и мелко рубленный чеснок. Жарить пару минут до мягкости.
Влить вино на сковороду, готовить, пока оно почти не выпарится. Затем добавить бульон из морепродуктов, хлопья чили, каперсы, разрезанные пополам помидоры черри и лимоны (без цедры и сока).
Когда соус закипит, выложить в него сырые креветки, посолить, поперчить и тушить пару минут, помешивая.
Добавить нарезанное кубиками сливочное масло. Когда оно растает, добавить при необходимости соль и перец.
Между тем, когда кастрюля с водой начнет закипать, добавить пасту в воду и варить ее, периодически помешивая, чтобы она не слипалась, примерно 3-5 минут или до состояния al dente.
Процедить пасту и быстро добавить ее в сковороду с соусом и креветками.
Нарезать листочки базилика и добавить к макаронам. Перемешать, выложить в глубокую миску и посыпать пармезаном.
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