Как приготовить креветки за 10 минут: простой рецепт от Гордона Рамзи

Нет, в заголовке нет никакой опечатки, мы реально думаем, что классный вкусный ужин вполне реально приготовить за 10 минут.

В качестве доказательство делимся с вами рецептом креветок Скампи от известного британского шефа и телеведущего Гордона Рамзи. "Адский шеф" убежден: приготовить это блюдо можно в любой, даже самый напряженный вечер (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Понадобится:

чищенные креветки – 8-12 шт.

паста капеллини – 115 г

оливковое масло – 2 ст. л.

чеснок – 3 зубчика

лук-шалот (большой) – 1 шт.

хлопья чили – 2 ч. л.

лимон – 2 шт.

белое вино – 100 мл

каперсы – 2 ст. л.

томаты черри – 60 г

бульон из морепродуктов – 100 мл

сливочное масло – 55 г

базилик – 1 веточка

соль, перец – по вкусу

тертый пармезан – для подачи

Как готовить:

Кастрюлю объемом 4 литра наполнить водой, посолить, накрыть крышкой и довести до кипения. В глубокой сковороде разогреть столовую ложку оливкового масла. Добавить нарезанный лук-шалот и мелко рубленный чеснок. Жарить пару минут до мягкости. Влить вино на сковороду, готовить, пока оно почти не выпарится. Затем добавить бульон из морепродуктов, хлопья чили, каперсы, разрезанные пополам помидоры черри и лимоны (без цедры и сока). Когда соус закипит, выложить в него сырые креветки, посолить, поперчить и тушить пару минут, помешивая. Добавить нарезанное кубиками сливочное масло. Когда оно растает, добавить при необходимости соль и перец. Между тем, когда кастрюля с водой начнет закипать, добавить пасту в воду и варить ее, периодически помешивая, чтобы она не слипалась, примерно 3-5 минут или до состояния al dente. Процедить пасту и быстро добавить ее в сковороду с соусом и креветками. Нарезать листочки базилика и добавить к макаронам. Перемешать, выложить в глубокую миску и посыпать пармезаном.

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