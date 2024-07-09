Можно ли приготовить круассаны дома так, чтобы они получились вкуснее, чем в лучшей пекарне? Оказывается, это очень просто и быстро!

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Как приготовить круассаны из готового теста, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. Вам не придется долго замешивать тесто, а на приготовление самих круассанов уйдет всего 20 минут.

Ингредиенты

Слоеное тесто – 2 шт

Любимая колбаса – 200 гр

Сыр – 150 гр

Желток – для смазки

Кетчуп\майонез\крем-сырь – для смазки слоев

Способ приготовления

1. На лист размороженного теста выкладываем колбасу и творог. По желанию можно предварительно смазать кетчупом, майонезом или крем-сыром.

2. Накрываем сверху другим слоем теста и разрезаем.

3. Закручиваем круасаны и выкладываем на противень.

4. Смазываем желтком, присыпаем кунжутом и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 мин.

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