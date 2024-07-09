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Круасаны из готового теста: как приготовить, чтобы получились вкуснее, чем в любимой пекарне
Можно ли приготовить круассаны дома так, чтобы они получились вкуснее, чем в лучшей пекарне? Оказывается, это очень просто и быстро!
Как приготовить круассаны из готового теста, в Instagram рассказала фудблогер Юлия Сенич. Вам не придется долго замешивать тесто, а на приготовление самих круассанов уйдет всего 20 минут.
Ингредиенты
- Слоеное тесто – 2 шт
- Любимая колбаса – 200 гр
- Сыр – 150 гр
- Желток – для смазки
- Кетчуп\майонез\крем-сырь – для смазки слоев
Способ приготовления
1. На лист размороженного теста выкладываем колбасу и творог. По желанию можно предварительно смазать кетчупом, майонезом или крем-сыром.
2. Накрываем сверху другим слоем теста и разрезаем.
3. Закручиваем круасаны и выкладываем на противень.
4. Смазываем желтком, присыпаем кунжутом и отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 мин.
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