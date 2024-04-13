Светлана Фус

Блюдо, к которому сначала относишься скептически, но попробовав, оно становится постоянным "гостем" на вашей кухне.

Крупник можно приготовить с чем-нибудь: сладкий или соленый.

На видео показываю рецепт с кисломолочным сыром и курагой.

Далее текст на языке оригинала.

Інгредієнти:

Булгур відварений – 300 г

Сир кисломолочний – 200 г

Яйця – 3 шт

Курага – 40 г

Цукор – неповна ложка

Масло – 5 г для змащування форми

Приготування:

– Взбийте яйця з цукром, додайте до суміші охолоджений варений булгур.

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– Додайте кисломолочний сир та перемішайте.

– Подрібніть курагу та додайте до суміші, ретельно все перемішайте.

– Відправляйте в розігріту до 200 градусів духовку на 45 хв.

Крупник готовий:)

Ви можете використовувати будь-яку кашу, досить незвично смакує з гречаною.

Залишок крупника можна поділити на порції та заморозити.

Після розморожування достатньо розігріти його декілька хвилин в духовці і смакувати він буде як свіжий.