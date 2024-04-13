Светлана Фус

Крупник: блюдо, которое станет постоянным гостем на вашей кухне
Блюдо, к которому сначала относишься скептически, но попробовав, оно становится постоянным "гостем" на вашей кухне.
Крупник можно приготовить с чем-нибудь: сладкий или соленый.
На видео показываю рецепт с кисломолочным сыром и курагой.
Далее текст на языке оригинала.
Інгредієнти:
Булгур відварений – 300 г
Сир кисломолочний – 200 г
Яйця – 3 шт
Курага – 40 г
Цукор – неповна ложка
Масло – 5 г для змащування форми
Приготування:
– Взбийте яйця з цукром, додайте до суміші охолоджений варений булгур.
– Додайте кисломолочний сир та перемішайте.
– Подрібніть курагу та додайте до суміші, ретельно все перемішайте.
– Відправляйте в розігріту до 200 градусів духовку на 45 хв.
Крупник готовий:)
Ви можете використовувати будь-яку кашу, досить незвично смакує з гречаною.
Залишок крупника можна поділити на порції та заморозити.
Після розморожування достатньо розігріти його декілька хвилин в духовці і смакувати він буде як свіжий.