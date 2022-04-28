В ситуации, которая сейчас возникла в нашей стране, нужно быть готовыми ко всему. И даже до того, что возможности воспользоваться плитой и сварить полноценный обед, может не быть. Поэтому редакция OBOZREVATEL расскажет о крупах, которые можно приготовить даже без отваривания.

Советы по приготовлению круп без варки опубликованы на странице _pohydayka_ в Instagram.

Гречка

Такую крупу можно просто заливать водой. Причем не кипятком, а чистой водой комнатной температуры в пропорции 1:2.

В воде она должна настояться около 5 часов, а лучше 8-10. После этого ее можно есть.

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Секрет в том, что коричневая гречка уже готова – на упаковке указано, что она обжареная и высушеная. Поэтому простой воды будет достаточно, чтобы крупа набухла.

Ячка

Ее можно заливать кипятком в пропорции 1:2 и дать настояться не менее 2 часов.

Время приготовления зависит от размера ячменя.

Кус-кус

Его достаточно залить кипятком и накрыть тарелкой на 15 минут. Воды должно быть чуть больше, чем крупы.

Перловая крупа

Ее можно заливать водой, причем не обязательно очень горячей. Залить крупу в пропорции 1:3 и дать настояться 24 часа.

Геркулес

Даже если на упаковке указано, что геркулес нуждается в варке, есть альтернативный способ приготовления. Его можно залить крутым кипятком и подождать 15-20 минут.

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