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Кружевные блины, которые точно не порвутся: на чем приготовить
Масленица уже совсем скоро. поэтому нужно запастись рецептом красивых кружевных блинчиков. И для того, чтобы изделия получились удачными, вам точно понадобится кипяток.
Идея приготовления тонких блинов на кипятке опубликована на странице фудблогера с ником cake_time_ua в Instagram. В них можно завернуть излюбленную начинку.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 2 ст.л. сахара
- 1 ч.л. соли
- 500 мл молока
- 300 мл кипятка
- 250 г муки
- 4 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
1. Смешать сразу яйца, сахар, соль, теплое молоко.
2. Продолжая убивать, добавить кипяток.
3. Взбивать, понемногу добавляя муку.
4. В последний момент добавить масло.
5. Жарить на хорошо разогретой сковороде.
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