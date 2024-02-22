Кружевные блины, которые точно не порвутся: на чем приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Кружевные блины, которые точно не порвутся: на чем приготовить

Масленица уже совсем скоро. поэтому нужно запастись рецептом красивых кружевных блинчиков. И для того, чтобы изделия получились удачными, вам точно понадобится кипяток.

Идея приготовления тонких блинов на кипятке опубликована на странице фудблогера с ником cake_time_ua в Instagram. В них можно завернуть излюбленную начинку.

Кружевные блины, которые точно не порвутся: на чем приготовить

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 2 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. соли
  • 500 мл молока
  • 300 мл кипятка
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  • 250 г муки
  • 4 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

Кружевные блины, которые точно не порвутся: на чем приготовить

1. Смешать сразу яйца, сахар, соль, теплое молоко.

2. Продолжая убивать, добавить кипяток.

Кружевные блины, которые точно не порвутся: на чем приготовить

3. Взбивать, понемногу добавляя муку.

4. В последний момент добавить масло.

Кружевные блины, которые точно не порвутся: на чем приготовить

5. Жарить на хорошо разогретой сковороде.

Кружевные блины, которые точно не порвутся: на чем приготовить

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