Масленица уже совсем скоро. поэтому нужно запастись рецептом красивых кружевных блинчиков. И для того, чтобы изделия получились удачными, вам точно понадобится кипяток.

Идея приготовления тонких блинов на кипятке опубликована на странице фудблогера с ником cake_time_ua в Instagram. В них можно завернуть излюбленную начинку.

Ингредиенты:

4 яйца

2 ст.л. сахара

1 ч.л. соли

500 мл молока

300 мл кипятка

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250 г муки

4 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

1. Смешать сразу яйца, сахар, соль, теплое молоко.

2. Продолжая убивать, добавить кипяток.

3. Взбивать, понемногу добавляя муку.

4. В последний момент добавить масло.

5. Жарить на хорошо разогретой сковороде.

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