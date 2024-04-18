Кружевные паски-крафины с маком: настоящее украшение Пасхальной корзины
Мак является символом плодородия и семейного рода. На Пасху очень часто готовят пасхи именно с маком, поскольку это один из самых больших семейных религиозных праздников года.
Фудблогер с ником anny.cooking рассказала, что в ее семье паски всегда готовились с маком. Именно поэтому в Instagram она представила рецепт кружевных пасок-крафинов с маковой начинкой.
Ингредиенты на 3 кулича d13 см
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 80 гр
- Молоко – 100 мл
- Сметана – 40 гр
- Сухие дрожжи – 10 гр
- Соль - щепотка
- Ваниль
- Цедра лимона – 1 шт
- Мука – 400 гр
- Сливочное масло – 25 гр
Ингредиенты для маковой начинки
- Мак – 250 гр
- Молоко – 250 мл
- Сахар – 100 гр
- Белок – 1 шт
- Сливочное масло – 80 гр
Способ приготовления
1.Готовим опару. Соединяем теплое молоко, дрожжи, ложку сахара и ложку муки из общего количества и оставляем на 10-15 мин.
2. Теперь готовим тесто. Яйца, сахар, соль, ваниль, сметану и цедру смешиваем, добавляем опару, муку и замешиваем тесто.
3. Перекладываем его на поверхность, добавляем мягкое масло, вымешиваем до гладкости в течение 10 минут. Вымешанное тесто должно слегка липнуть в руки, если липнет слишком, то подсыпьте немного муки.
4. Оставляем тесто подходить на полтора-два часа.
5. Готовим начинку. Соединяем мак, молоко, сахар и варим на самом маленьком огне в течение 20-30 минут, чтобы остался только мак. Взбиваем блендером.
6. Делим тесто на 3 части, каждую раскатываем и формируем паску. Переносим их в формы и оставляем на 40 минут.
7. Выпекаем паски 30 минут на уровне ниже среднего при 180 градусах.
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