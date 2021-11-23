Куриные крылышки баффало: в чем секрет необычного маринада
Куриные крылышки баффало – блюдо, которое есть в меню многих пабов по всему миру. Технология его приготовления состоит в том, что мясо маринуется в остром соусе, а затем обжаривается во фритуре. Крылышки получаются очень сочные и одновременно хрустящие. Дома их также приготовить реально с помощью духовки.
Особенности технологии приготовления и выбора мяса для блюда
Кулинар-вматор marynly77 на своей странице в Instagram советует выбирать крылышки без костей. Нужно отделить плечевую и среднюю часть. Для маринада лучше подойдет паприка, соль, чеснок, масло, перец. Можно добавить немного соевого соуса. Маринуется мясо довольно быстро.
Также такие крылышки готовила _nata_konfeta_. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты:
куриные крылышки
чеснок
мед
соевый соус
сладкая паприка
Способ приготовления:
1. Крыльца разрезать по суставам.
2. Добавить чеснок, паприку, мед, соевый соус.
3. Перемешать и оставить на 1 час.
4. Запекать при температуре 160 градусов 30-35 минут.
5. Перевернуть и запекать еще 30-35 минут. Во время приготовления периодически можно смазывать крылышки остатками маринада.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: