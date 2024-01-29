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Крыльца получатся хрустящими и сочными: в чем запанировать
Именно крылышки чаще всего выбирают для жарки во фритюре. И очень вкусно, если сверху они получаются хрустящими. Для этого нужно сделать правильную панировку.
Идея приготовления крылышек в хрустящей панировке опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram. Также не забудьте о специях.
Ингредиенты:
- куриные крылышки – 1 кг
Для маринада:
- соль – 1 ст.л.
- острый молотый перец – 1 ст.л.
- газировка – 4 ст.л.
- чеснок натертый – 2 зубчика
Для кляра:
- пшеничная мука – 10 ст. л.
- кукурузный крахмал – 4 ст. л.
- соль – 1 ч.л.
- копченая паприка – 2 ч.л.
- острый перец – 1 ч. л.
- яйцо – 1 шт.
- газировка – 200 мл.
Ингредиенты для панировки:
- мука пшеничная – 8 ст.л.
- крахмал – 2 ст.л.
- паприка – 2 ч. л.
- соль – 0,5 ч. л.
Для жарки:
- подсолнечное масло (количество зависит от объема кастрюли)
Способ приготовления:
1. Крыльца замариновать и оставить минимум в час.
2. Смешать все ингредиенты для кляра и панировки.
3. Масло хорошо разогреть в кастрюле.
4. Крыльца погрузить сначала в кляр, а затем в панировку.
5. Отправить жариться примерно на 10-12 минут.
6. Подавать с любимым соусом.
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