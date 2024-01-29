Именно крылышки чаще всего выбирают для жарки во фритюре. И очень вкусно, если сверху они получаются хрустящими. Для этого нужно сделать правильную панировку.

Идея приготовления крылышек в хрустящей панировке опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram. Также не забудьте о специях.

Ингредиенты:

куриные крылышки – 1 кг

Для маринада:

соль – 1 ст.л.

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острый молотый перец – 1 ст.л.

газировка – 4 ст.л.

чеснок натертый – 2 зубчика

Для кляра:

пшеничная мука – 10 ст. л.

кукурузный крахмал – 4 ст. л.

соль – 1 ч.л.

копченая паприка – 2 ч.л.

острый перец – 1 ч. л.

яйцо – 1 шт.

газировка – 200 мл.

Ингредиенты для панировки:

мука пшеничная – 8 ст.л.

крахмал – 2 ст.л.

паприка – 2 ч. л.

соль – 0,5 ч. л.

Для жарки:

подсолнечное масло (количество зависит от объема кастрюли)

Способ приготовления:

1. Крыльца замариновать и оставить минимум в час.

2. Смешать все ингредиенты для кляра и панировки.

3. Масло хорошо разогреть в кастрюле.

4. Крыльца погрузить сначала в кляр, а затем в панировку.

5. Отправить жариться примерно на 10-12 минут.

6. Подавать с любимым соусом.

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