Крыльца получатся хрустящими и сочными: в чем запанировать

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
324
Крыльца получатся хрустящими и сочными: в чем запанировать

Именно крылышки чаще всего выбирают для жарки во фритюре. И очень вкусно, если сверху они получаются хрустящими. Для этого нужно сделать правильную панировку.

Идея приготовления крылышек в хрустящей панировке опубликована на странице фудблогера Илоны с ником thefoodhub.by_ilona в Instagram. Также не забудьте о специях.

Крыльца получатся хрустящими и сочными: в чем запанировать

Ингредиенты:

  • куриные крылышки – 1 кг

Для маринада:

  • соль – 1 ст.л.
Видео дня
  • острый молотый перец – 1 ст.л.
  • газировка – 4 ст.л.
  • чеснок натертый – 2 зубчика

Для кляра:

  • пшеничная мука – 10 ст. л.
  • кукурузный крахмал – 4 ст. л.
  • соль – 1 ч.л.
  • копченая паприка – 2 ч.л.
  • острый перец – 1 ч. л.
  • яйцо – 1 шт.
  • газировка – 200 мл.
Крыльца получатся хрустящими и сочными: в чем запанировать

Ингредиенты для панировки:

  • мука пшеничная – 8 ст.л.
  • крахмал – 2 ст.л.
  • паприка – 2 ч. л.
  • соль – 0,5 ч. л.

Для жарки:

  • подсолнечное масло (количество зависит от объема кастрюли)

Способ приготовления:

Крыльца получатся хрустящими и сочными: в чем запанировать

1. Крыльца замариновать и оставить минимум в час.

2. Смешать все ингредиенты для кляра и панировки.

Крыльца получатся хрустящими и сочными: в чем запанировать

3. Масло хорошо разогреть в кастрюле.

Крыльца получатся хрустящими и сочными: в чем запанировать

4. Крыльца погрузить сначала в кляр, а затем в панировку.

5. Отправить жариться примерно на 10-12 минут.

Крыльца получатся хрустящими и сочными: в чем запанировать

6. Подавать с любимым соусом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты