Крылья будут золотистыми и хрустящими: как правильно запекать в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Крылья будут золотистыми и хрустящими: как правильно запекать в духовке

Куриные крылья можно очень вкусно запечь в рукаве. Нужно добавить правильные ингредиенты, чтобы мясо было мягким и сочным. А также не забыть о специях.

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Идея приготовить сочных куриных крыльев в рукаве опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instagram. К ним можно сделать любой гарнир.

Крылья будут золотистыми и хрустящими: как правильно запекать в духовке

Ингредиенты:

  • куриные крылья – 1-1200 кг.
  • сметана – 2-3 ст.л.
  • аджика – 2-3 ст.л.
  • паприка копченая – 1 ч.л.
  • гранулированный чеснок – 1 ч.л.
  • соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Крылья будут золотистыми и хрустящими: как правильно запекать в духовке

1. Помытые и обсушенные куриные крылья переложить в рукав для запекания.

2. Добавить сюда соль, паприку, гранулированный чеснок, сметану и аджику.

Крылья будут золотистыми и хрустящими: как правильно запекать в духовке

3. Завязать рукав, как бы вымешивать, чтобы крылья полностью смазывались маринадом.

4. Оставить на 30 минут промариновать.

Крылья будут золотистыми и хрустящими: как правильно запекать в духовке

5. Далее положить на противень и поставить в разогретую духовку.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.

Крылья будут золотистыми и хрустящими: как правильно запекать в духовке

7. Далее рукав разрезать и смазать каждое крыло аджикой.

8. Еще поставить на 15-20 минут в духовку.

9. Подавать с картофелем.

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