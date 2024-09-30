Куриные крылья можно очень вкусно запечь в рукаве. Нужно добавить правильные ингредиенты, чтобы мясо было мягким и сочным. А также не забыть о специях.

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Идея приготовить сочных куриных крыльев в рукаве опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instagram. К ним можно сделать любой гарнир.

Ингредиенты:

куриные крылья – 1-1200 кг.

сметана – 2-3 ст.л.

аджика – 2-3 ст.л.

паприка копченая – 1 ч.л.

гранулированный чеснок – 1 ч.л.

соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Помытые и обсушенные куриные крылья переложить в рукав для запекания.

2. Добавить сюда соль, паприку, гранулированный чеснок, сметану и аджику.

3. Завязать рукав, как бы вымешивать, чтобы крылья полностью смазывались маринадом.

4. Оставить на 30 минут промариновать.

5. Далее положить на противень и поставить в разогретую духовку.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.

7. Далее рукав разрезать и смазать каждое крыло аджикой.

8. Еще поставить на 15-20 минут в духовку.

9. Подавать с картофелем.

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