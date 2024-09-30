Крылья будут золотистыми и хрустящими: как правильно запекать в духовке
Куриные крылья можно очень вкусно запечь в рукаве. Нужно добавить правильные ингредиенты, чтобы мясо было мягким и сочным. А также не забыть о специях.
Идея приготовить сочных куриных крыльев в рукаве опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instagram. К ним можно сделать любой гарнир.
Ингредиенты:
- куриные крылья – 1-1200 кг.
- сметана – 2-3 ст.л.
- аджика – 2-3 ст.л.
- паприка копченая – 1 ч.л.
- гранулированный чеснок – 1 ч.л.
- соль – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Помытые и обсушенные куриные крылья переложить в рукав для запекания.
2. Добавить сюда соль, паприку, гранулированный чеснок, сметану и аджику.
3. Завязать рукав, как бы вымешивать, чтобы крылья полностью смазывались маринадом.
4. Оставить на 30 минут промариновать.
5. Далее положить на противень и поставить в разогретую духовку.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.
7. Далее рукав разрезать и смазать каждое крыло аджикой.
8. Еще поставить на 15-20 минут в духовку.
9. Подавать с картофелем.
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