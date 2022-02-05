Крылышки Баффало: простой рецепт блюда, которое удивит гостей
Легендарный рецепт родом из города Баффало! Это блюдо сначала влюбило в себя всю Америку, а затем и весь мир.
Американцы любят готовить или покупать готовую вкусную еду под спортивные состязания! Покупают они эти крылья в огромных бумажных ведрах, как мы попкорн в кинотеатре.
Крылышки Баффало – это идеальный партнёр для просмотра спортивных трансляций из Пекина!
Блюдо ароматное, очень вкусное, в меру острое и очень сочное!
Готовится просто и совершенно точно запомнится вашим гостям!
Чтобы муж смотрел вместе с друзьями состязания и тем самым больше проводил время дома, эта маленькая хитрость поможет в осуществлении хитрого плана!
Рецепт прост:
Ингредиенты "Крылышки Баффало" :
Куриные крылья - 1кг
Маринад:
Кефир - 200 мл
Соус острый - 0,5 ч.л.
Соус томатный - 2 ст.л.
Горчица - 0,5 ст.л.
Соль - 0,5 ч.л.
Чеснок - 3 зубчика
Соус Баффало:
Масло сливочное - 60 г
Мед - 1 ст.л.
Соус острый - 1 ч.л.
Соус томатный - 2 ст.л.
Сок лимона - 2 ст.л.
Чеснок - 2 зубчика
Соль - 0,5ч.л.
Приготовление:
1. Очисти крыло от перьев и раздели на три части по суставам. Удали предплечия.
2. Для маринада соедини кефир, острый и томатный соус, соль, измельчённый чеснок и горчицу.
3. Замаринуй крылья в течении от 1 часа до 24.
4. Приготовь в духовке, разогретой до 200 градусов в течении 30 минут или на открытом огне. Если застелишь противень пергаментом, то его не придется мыть.
5. В сотейнике нагрей масло до жидкой консистенции, добавь мёд, острый и томатный соусы, сок лимона, соль и чеснок. Соедини все элементы соуса.
6. Переложи готовые крылья в соус и опять запеки в духовке, застелив противень пергаментом в течении 5-10 минут до румяного цвета.
Подавай крылья вместе с салатом Коул слоу.
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