Крылышки Баффало: простой рецепт блюда, которое удивит гостей

Легендарный рецепт родом из города Баффало! Это блюдо сначала влюбило в себя всю Америку, а затем и весь мир.

Американцы любят готовить или покупать готовую вкусную еду под спортивные состязания! Покупают они эти крылья в огромных бумажных ведрах, как мы попкорн в кинотеатре.

Крылышки Баффало – это идеальный партнёр для просмотра спортивных трансляций из Пекина!

Блюдо ароматное, очень вкусное, в меру острое и очень сочное!

Готовится просто и совершенно точно запомнится вашим гостям!

Чтобы муж смотрел вместе с друзьями состязания и тем самым больше проводил время дома, эта маленькая хитрость поможет в осуществлении хитрого плана!

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Рецепт прост:

Ингредиенты "Крылышки Баффало" :

Куриные крылья - 1кг

Маринад:

Кефир - 200 мл

Соус острый - 0,5 ч.л.

Соус томатный - 2 ст.л.

Горчица - 0,5 ст.л.

Соль - 0,5 ч.л.

Чеснок - 3 зубчика

Соус Баффало:

Масло сливочное - 60 г

Мед - 1 ст.л.

Соус острый - 1 ч.л.

Соус томатный - 2 ст.л.

Сок лимона - 2 ст.л.

Чеснок - 2 зубчика

Соль - 0,5ч.л.

Приготовление:

1. Очисти крыло от перьев и раздели на три части по суставам. Удали предплечия.

2. Для маринада соедини кефир, острый и томатный соус, соль, измельчённый чеснок и горчицу.

3. Замаринуй крылья в течении от 1 часа до 24.

4. Приготовь в духовке, разогретой до 200 градусов в течении 30 минут или на открытом огне. Если застелишь противень пергаментом, то его не придется мыть.

5. В сотейнике нагрей масло до жидкой консистенции, добавь мёд, острый и томатный соусы, сок лимона, соль и чеснок. Соедини все элементы соуса.

6. Переложи готовые крылья в соус и опять запеки в духовке, застелив противень пергаментом в течении 5-10 минут до румяного цвета.

Подавай крылья вместе с салатом Коул слоу.