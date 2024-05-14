Чтобы мясо для шашлыка было мягким и сочным, нужно хорошо промариновать его. Для этого отлично подойдут просто специи и соль, а также красное вино, майонез, кефир, минеральная вода, томатный сок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного и мягкого шашлыка из свинины.

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Ингредиенты:

Свинина – 1 кг

Лук – 1 шт. (большой)

Специи "КРЫМСКИЙ ШАШЛИК" – 1 ст. л.

Соль

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте большими кусками.

2. Добавьте специи, соль, тертый лук, перемешайте и оставьте мариноваться под крышкой или миской.

3. Пожарьте на мангале до готовности.

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