Крымский шашлык: как правильно приготовить, чтобы мясо было сочным

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт шашлыка

Чтобы мясо для шашлыка было мягким и сочным, нужно хорошо промариновать его. Для этого отлично подойдут просто специи и соль, а также красное вино, майонез, кефир, минеральная вода, томатный сок. 

В чем мариновать мясо для шашлыка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного и мягкого шашлыка из свинины. 

Рецепт шашлыка
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Ингредиенты: 

  • Свинина – 1 кг
  • Лук – 1 шт. (большой)
  • Специи "КРЫМСКИЙ ШАШЛИК" – 1 ст. л.
  • Соль

Способ приготовления: 

1. Мясо порежьте большими кусками.

Свинина для шашлыка

2. Добавьте специи, соль, тертый лук, перемешайте и оставьте мариноваться под крышкой или миской.

Специи для блюда

3. Пожарьте на мангале до готовности. 

Готовый шашлык

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