Сезон ягід наближається до свого екватора. Тож є привід згадати про аґрус, його ягоди мають не лише особливий смак, але й оригінальну комбінацію поживних властивостей із специфічним впливом на здоров’я людини.

Кущі аґрусу поширені в Україні та плодоносять якраз в середині літа. Ягоди і листя рослини використовуються в кулінарії та народній медицині. За вишуканий смак і неоціненну користь аґрус часто називають "королівською ягодою". Це не дивно — 100-грамова порція свіжих ягід містить стільки ж вітаміну С, скільки 20 апельсинів. Хоча самі по собі ці ягоди досить кислі, їхній смак може додати родзинки стравам.

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ВМІСТ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН

Півсклянки ягід аґрусу містить 33 калорії, менше грама білка, менше грама жиру, 8 грамів вуглеводів, 3 грами клітковини та нуль грамів цукру. Ці ягоди багаті антиоксидантами, які знижують ризик хронічних захворювань, таких як хвороби серця, діабет і рак. Вони є чудовим джерелом вітамінів С, Е, А, а також заліза та кальцію.

Оскільки свіжі ягоди аґрусу містять багато клітковини та мало цукру, вони є ідеальним інгредієнтом для різноманітних страв.

Ягоди аґрусу залишаться свіжими у холодильнику близько двох тижнів. Також вони добре заморожуються. Їх можна маринувати як огірки, додавати в карі та літні фруктові салати, робити сік, джем або желе.

КОРИСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я

Антиоксиданти та вітаміни, що містяться в ягодах аґрусу, мають низку переваг для здоров’я. Високі концентрації вітаміну С модерують різноманітні функції імунної системи та допомагають організму швидше відновитися після хвороби. Ці ягоди також містять кілька типів флавонолів, хімічних речовин, які пов’язують із покращенням пам’яті.

КОНТРОЛЬ ДІАБЕТУ

Розчинна клітковина в ягодах аґрусу допомагає уповільнити швидкість поглинання цукру, що зменшує стрибки глюкози в крові. Ягоди також позитивно впливають на рівень глюкози та ліпідів у крові у людей з діабетом 2 типу.

ПОЛІПШЕННЯ ТРАВЛЕННЯ

Клітковина в цих ягодах також регулює випорожнення і допомагає полегшити симптоми таких станів, як синдром подразненого кишечника. Високий рівень вітаміну С сприяє засвоєнню інших поживних речовин, зокрема заліза та інших мінеральних речовин.

ЗДОРОВ’Я ОЧЕЙ

Ягоди аґрусу багаті вітаміном А, який є одним із ключових та незамінних елементів для кращого здоров’я очей і ліпшої гостроти зору. Вітамін А не тільки позитивно впливає на зір, але також може знизити ризик вікової дегенерації жовтої плями. Вміст вітаміну С сприяє захисту очей від кон’юнктивіту та інших інфекцій.

ПІДВИЩЕННЯ ІМУНІТЕТУ

Одна 100-грамова порція ягід аґрусу забезпечує 300 мг вітаміну С, що вдвічі перевищує рекомендовану добову норму для дорослих. В них міститься також значна кількість поліфенолів, алкалоїдів і флавоноїдів. Також аґрус має антибактеріальні та протизапальні властивості.

ПАМ'ЯТЬ І ЗДОРОВ'Я МОЗКУ

Фітонутрієнти та антиоксиданти в ягодах аґрусу допомагають поліпшити пам’ять, борючись із вільними радикалами, які атакують та пошкоджують клітини мозку. Висока концентрація вітаміну С допомагає організму виробляти норадреналін, нейромедіатор, який, як вважають, покращує роботу мозку у людей з деменцією.