Кубики манго и облепиха из чили: 6 необычных рецептов горячих напитков, которые подарят тепло и уют зимой
В среднем украинцы выпивают до 20 чашек чая в неделю. Его потребление значительно растет зимой, ведь именно этот период ассоциируется с горячими напитками и домашним уютом.
Но что делать, когда зеленый или черный чай стали слишком обычными? Ответ прост: экспериментируйте со вкусами и ищите новые впечатления. METRO Украина создала 6 оригинальных альтернативных рецептов зимних напитков, которые удивят ваши вкусовые рецепторы и расширят горизонты наслаждения.
Чтобы готовить еще проще и выгоднее, мы подготовили каталог товаров для теплых ритуалов с горячими напитками и акционными предложениями на продукты, которые помогут согреться и поднимут настроение в эти прохладные дни:
- разнообразные сорта чая со всего мира – от классических зеленых и черных до травяных и экзотических фруктовых,
- ароматный кофе для настоящих ценителей: в зернах, молотый, растворимый или в капсулах,
- вкусные добавки к чаю, кофе и какао: молоко, сливки, сгущенка, маршмеллоу и т.д.
- вкусности для сладкого настроения, чтобы сделать чаепитие еще приятнее,
- сиропы, варенье, шоколадные и ореховые пасты для гурманов,
- элегантная и практичная посуда для создания уютной атмосферы дома.
Специальные цены на продукцию из каталога будут действовать с 17 по 30 января 2024 во всех ТЦ METRO Украины.
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