Кубики манго и облепиха из чили: 6 необычных рецептов горячих напитков, которые подарят тепло и уют зимой

В среднем украинцы выпивают до 20 чашек чая в неделю. Его потребление значительно растет зимой, ведь именно этот период ассоциируется с горячими напитками и домашним уютом.

Но что делать, когда зеленый или черный чай стали слишком обычными? Ответ прост: экспериментируйте со вкусами и ищите новые впечатления. METRO Украина создала 6 оригинальных альтернативных рецептов зимних напитков, которые удивят ваши вкусовые рецепторы и расширят горизонты наслаждения.

Чтобы готовить еще проще и выгоднее, мы подготовили каталог товаров для теплых ритуалов с горячими напитками и акционными предложениями на продукты, которые помогут согреться и поднимут настроение в эти прохладные дни:

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разнообразные сорта чая со всего мира – от классических зеленых и черных до травяных и экзотических фруктовых,

ароматный кофе для настоящих ценителей: в зернах, молотый, растворимый или в капсулах,

вкусные добавки к чаю, кофе и какао: молоко, сливки, сгущенка, маршмеллоу и т.д.

вкусности для сладкого настроения, чтобы сделать чаепитие еще приятнее,

сиропы, варенье, шоколадные и ореховые пасты для гурманов,

элегантная и практичная посуда для создания уютной атмосферы дома.

Специальные цены на продукцию из каталога будут действовать с 17 по 30 января 2024 во всех ТЦ METRO Украины.

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