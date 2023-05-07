Куда можно добавить вареную гречку, чтобы она не испортилась: обычное блюдо по-новому

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Куда можно добавить вареную гречку, чтобы она не испортилась: обычное блюдо по-новому

Если вы сварили слишком много гречки и ее никто не хочет доедать – добавьте крупу в мясной фарш. Масса станет пышной и сочной – из нее получатся отличные домашние котлеты. А для того, чтобы блюдо было еще и диетическим – готовить его нужно в духовке.

Идея приготовления запеченных куриных котлет с гречкой опубликована на странице диетолога Виктории Демьянюк (v.kubaievych) в Instagram. Мука и яйца не понадобятся, потому что масса отлично держит форму.

Куда можно добавить вареную гречку, чтобы она не испортилась: обычное блюдо по-новому

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 500-600 г
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  • 1 луковица
  • гречка отварная – 200-300 г
  • сыр твердый – 70-80 г
  • сметана – 2 ст.л.
  • 2 яйца
  • петрушка или укроп и соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Куда можно добавить вареную гречку, чтобы она не испортилась: обычное блюдо по-новому

1. Натираем сыр на терке.

 

2. Нарезаем зелень и лук мелко.

 

3. Смешиваем все ингредиенты.

Куда можно добавить вареную гречку, чтобы она не испортилась: обычное блюдо по-новому

4. Формируем котлеты.

Куда можно добавить вареную гречку, чтобы она не испортилась: обычное блюдо по-новому

5. Выкладываем на пергаментную бумагу и ставим в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов.

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