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Куда можно добавить вареную гречку, чтобы она не испортилась: обычное блюдо по-новому
Если вы сварили слишком много гречки и ее никто не хочет доедать – добавьте крупу в мясной фарш. Масса станет пышной и сочной – из нее получатся отличные домашние котлеты. А для того, чтобы блюдо было еще и диетическим – готовить его нужно в духовке.
Идея приготовления запеченных куриных котлет с гречкой опубликована на странице диетолога Виктории Демьянюк (v.kubaievych) в Instagram. Мука и яйца не понадобятся, потому что масса отлично держит форму.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500-600 г
- 1 луковица
- гречка отварная – 200-300 г
- сыр твердый – 70-80 г
- сметана – 2 ст.л.
- 2 яйца
- петрушка или укроп и соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Натираем сыр на терке.
2. Нарезаем зелень и лук мелко.
3. Смешиваем все ингредиенты.
4. Формируем котлеты.
5. Выкладываем на пергаментную бумагу и ставим в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов.
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