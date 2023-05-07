Если вы сварили слишком много гречки и ее никто не хочет доедать – добавьте крупу в мясной фарш. Масса станет пышной и сочной – из нее получатся отличные домашние котлеты. А для того, чтобы блюдо было еще и диетическим – готовить его нужно в духовке.

Идея приготовления запеченных куриных котлет с гречкой опубликована на странице диетолога Виктории Демьянюк (v.kubaievych) в Instagram. Мука и яйца не понадобятся, потому что масса отлично держит форму.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500-600 г

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1 луковица

гречка отварная – 200-300 г

сыр твердый – 70-80 г

сметана – 2 ст.л.

2 яйца

петрушка или укроп и соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Натираем сыр на терке.

2. Нарезаем зелень и лук мелко.

3. Смешиваем все ингредиенты.

4. Формируем котлеты.

5. Выкладываем на пергаментную бумагу и ставим в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов.

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