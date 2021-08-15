Кукуруза: чем полезна и для кого опасна

Работа врача-диетолога обязывает давать интервью радио и телеканалам и различным изданиям.

И хотя в интернете много "пищевой" информации, очень часто (преимущественно) она повторяется и дублируется.

А мы хорошо знаем, что если что-то часто повторять, в определенный момент это станет "истиной", которую никому в голову не придет проверять.

Поэтому меня ежедневно спрашивают о еде, о тех или иных продуктах, их пользе и "опасности".

Пару дней назад дошла очередь до кукурузы :)

С кукурузой почти то же, что и с огурцами с помидомамы, и дыней.

Видео дня

Для нее также придуманы "правила" поедания :)

Эти правила категоричны и черно-белы, то есть либо можно, либо нет.

Далее текст на языке оригинала.

Останній тренд – це "антинутрієнти", тобто речовини, які не дають засвоюватися корисним нутрієнтам.

У кукурудзі – це фітинова кислота.

На фітинову кислоту багато нападок, мовляв, вона блокує засвоєння кальцію та спричинює остеопороз. Насправді, ситуація якраз навпаки: вона запобігає відкладанню кальцію в судинах та сприяє збереженню кальцію в кістках.

Проте користь від #фітатів доведена: вони захищають від багатьох хвороб: мають протипухлинну дію, зменшують рівень запалення в організмі, і навіть можуть зменшити ризик хвороби Альцгеймера.

А ще кукурудза унікальна вмістом #фітостеролів – особливих молекул, які успішно протидіють розвитку різних типів дисліпідемій (порушенням холестеринового обміну).

Жовтою кукурудза є тому, що в ній багато різних бета-каротинів, які мають свої "клітини-мішені" в організмі та позитивно впливають на них (клітини шкіри, сітківки, головного мозку).

Солодкою кукурудза є через цукор і через крохмаль. Проте їх не варто боятися, бо велика кількість клітковини в зернах стримує потрапляння цукру в кров. А особлива форма крохмлю (так званий резистентний або стійкий) в кукурудзі сприяє росту корисних мікроорганізмів у кишечнику та синтезу ними корисних речовин, які захищають кишечник, судини, мозок від порушень роботи та "поломок".

Кому не можна кукурудзу?

Хіба тим, кому нічого не можна, наприклад, людям після операцій, з болями в шлунку та кишечнику.

Всім іншим, принаймні, один качан, точно можна.

А якщо ви здорова людина, то насолоджуйтеся кукурудзою і радійте кожному літньому дню:)

Любите кукурудзу?

Їсте?

Як готуєте?:)

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