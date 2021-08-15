Кукуруза: чем полезна и для кого опасна
Работа врача-диетолога обязывает давать интервью радио и телеканалам и различным изданиям.
И хотя в интернете много "пищевой" информации, очень часто (преимущественно) она повторяется и дублируется.
А мы хорошо знаем, что если что-то часто повторять, в определенный момент это станет "истиной", которую никому в голову не придет проверять.
Поэтому меня ежедневно спрашивают о еде, о тех или иных продуктах, их пользе и "опасности".
Пару дней назад дошла очередь до кукурузы :)
С кукурузой почти то же, что и с огурцами с помидомамы, и дыней.
Для нее также придуманы "правила" поедания :)
Эти правила категоричны и черно-белы, то есть либо можно, либо нет.
Далее текст на языке оригинала.
Останній тренд – це "антинутрієнти", тобто речовини, які не дають засвоюватися корисним нутрієнтам.
У кукурудзі – це фітинова кислота.
На фітинову кислоту багато нападок, мовляв, вона блокує засвоєння кальцію та спричинює остеопороз. Насправді, ситуація якраз навпаки: вона запобігає відкладанню кальцію в судинах та сприяє збереженню кальцію в кістках.
Проте користь від #фітатів доведена: вони захищають від багатьох хвороб: мають протипухлинну дію, зменшують рівень запалення в організмі, і навіть можуть зменшити ризик хвороби Альцгеймера.
А ще кукурудза унікальна вмістом #фітостеролів – особливих молекул, які успішно протидіють розвитку різних типів дисліпідемій (порушенням холестеринового обміну).
Жовтою кукурудза є тому, що в ній багато різних бета-каротинів, які мають свої "клітини-мішені" в організмі та позитивно впливають на них (клітини шкіри, сітківки, головного мозку).
Солодкою кукурудза є через цукор і через крохмаль. Проте їх не варто боятися, бо велика кількість клітковини в зернах стримує потрапляння цукру в кров. А особлива форма крохмлю (так званий резистентний або стійкий) в кукурудзі сприяє росту корисних мікроорганізмів у кишечнику та синтезу ними корисних речовин, які захищають кишечник, судини, мозок від порушень роботи та "поломок".
Кому не можна кукурудзу?
Хіба тим, кому нічого не можна, наприклад, людям після операцій, з болями в шлунку та кишечнику.
Всім іншим, принаймні, один качан, точно можна.
А якщо ви здорова людина, то насолоджуйтеся кукурудзою і радійте кожному літньому дню:)
Любите кукурудзу?
Їсте?
Як готуєте?:)
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