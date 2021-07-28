Кукуруза в фольге с зеленью – простой вариант вкусного ужина

В Украине уже наступил сезон вкусной и полезной кукурузы. Самое главное – существует очень много легких способов ее хорошо приготовить, а также стоит отметить, что и заготовки на зиму из нее получаются просто отменными.

Редакция FoodOboz делится вкусным рецептом просто идеального ужина из запеченной кукурузы в фольге с зеленью и сливочным маслом.

Ингредиенты:

кукуруза – 5 шт.

сливочное масло – 50-80 г

соль – 1-1,5 ч. л.

красный молотый перец – 1/4 ч. л.

Видео дня

итальянские травы – 1 ч. л.

зелень любая – 1 пучок

Способ приготовления:

Очистите кукурузу от листьев и растительных волос. В отдельной миске соедините соль, перец, итальянские травы и измельченную зелень. Кукурузу выложите в фольгу, каждую порционно. Щедро смажьте сливочным маслом и присыпьте смесью с соли и специй, замотайте так фольгу, чтобы не было зазоров. Готовую кукурузу выложите на противень и отправьте в духовку на 30-40 минут при 180-190 С.

Есть блюдо лучше всего, конечно же, горячим, так его вкус раскроется сполна.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить молодую кукурузу без варки дома так, чтобы она была сочной, вкусной и ароматной.

Как и что приготовить дома с грибов так, чтобы эти блюда стали самым вкусным угощением и к тому – быстро готовились.