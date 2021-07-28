Кукуруза в фольге с зеленью – простой вариант вкусного ужина
В Украине уже наступил сезон вкусной и полезной кукурузы. Самое главное – существует очень много легких способов ее хорошо приготовить, а также стоит отметить, что и заготовки на зиму из нее получаются просто отменными.
Редакция FoodOboz делится вкусным рецептом просто идеального ужина из запеченной кукурузы в фольге с зеленью и сливочным маслом.
Ингредиенты:
кукуруза – 5 шт.
сливочное масло – 50-80 г
соль – 1-1,5 ч. л.
красный молотый перец – 1/4 ч. л.
итальянские травы – 1 ч. л.
зелень любая – 1 пучок
Способ приготовления:
Очистите кукурузу от листьев и растительных волос.
В отдельной миске соедините соль, перец, итальянские травы и измельченную зелень.
Кукурузу выложите в фольгу, каждую порционно.
Щедро смажьте сливочным маслом и присыпьте смесью с соли и специй, замотайте так фольгу, чтобы не было зазоров.
Готовую кукурузу выложите на противень и отправьте в духовку на 30-40 минут при 180-190 С.
Есть блюдо лучше всего, конечно же, горячим, так его вкус раскроется сполна.
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