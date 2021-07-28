Кукуруза в фольге с зеленью – простой вариант вкусного ужина

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Запеченная кукуруза с зеленью

В Украине уже наступил сезон вкусной и полезной кукурузы. Самое главное – существует очень много легких способов ее хорошо приготовить, а также стоит отметить, что и заготовки на зиму из нее получаются просто отменными.

Редакция FoodOboz делится вкусным рецептом просто идеального ужина из запеченной кукурузы в фольге с зеленью и сливочным маслом.

Как вкусно приготовить кукурузу

Ингредиенты:

  • кукуруза – 5 шт.

  • сливочное масло – 50-80 г

  • соль – 1-1,5 ч. л.

  • красный молотый перец – 1/4 ч. л.

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  • итальянские травы – 1 ч. л.

  • зелень любая – 1 пучок

Способ приготовления:

  1. Очистите кукурузу от листьев и растительных волос.

  2. В отдельной миске соедините соль, перец, итальянские травы и измельченную зелень.

  3. Кукурузу выложите в фольгу, каждую порционно.

  4. Щедро смажьте сливочным маслом и присыпьте смесью с соли и специй, замотайте так фольгу, чтобы не было зазоров.

  5. Готовую кукурузу выложите на противень и отправьте в духовку на 30-40 минут при 180-190 С.

Есть блюдо лучше всего, конечно же, горячим, так его вкус раскроется сполна.

Блюдо получится очень ароматным

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