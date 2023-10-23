Полента – это традиционное итальянское блюдо из кукурузной каши. Ее готовят в виде запеканки или просто каши и подают с грибами, ветчиной, сыром, креветками или овощами. Для того чтобы разнообразить вкус, можно дополнить поленту одним осенним ингредиентом.

Фудблогер Наталья Бернар (nataliebanar) на своей странице в Instagram поделилась рецептом поленты с тыквой и сыром.

Ингредиенты:

полента из кукурузной муки – 120 г

куриный\овощной бульон – 3 ст

тыквенное пюре – 80 г

сливочное масло – 25 г

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пармезан – 25-30 г

лук –1 шт

сыровая ветчина\бекон –100 г

томаты – 2 шт

салат ромен – 40-50 г

черный перец, кориандр, копченая паприка

Способ приготовления:

1. Налить в кастрюлю бульон и довести до кипения. Постепенно насыпать поленту, постоянно помешивая. Варить на слабом огне до загустения примерно 15-20 минут. Обязательно при этом нужно помешивать, чтобы каша не пригорела.

2. За 2-3 минуты до готовности добавить тыквенное пюре, сливочное масло, пармезан, черный перец, прованские травы, куркуму и перемешать до однородности, чтобы масло и творог хорошо растопились. Снять с огня.

3. Тем временем порезать лук, ветчину и томаты кубиками, салат – небольшими кусками. Сначала обжарить лук на оливковом масле 2-3 минуты, добавить ветчину, а через 2-3 минуты томаты. Тушить все 5 минут. В конце добавить салат, перемешать.

4. Подавать поленту, выложив ветчину и овощи, посыпать пармезаном. Приятного аппетита!

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