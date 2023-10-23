Кукурузная полента по-новому: как вкусно приготовить блюдо
Полента – это традиционное итальянское блюдо из кукурузной каши. Ее готовят в виде запеканки или просто каши и подают с грибами, ветчиной, сыром, креветками или овощами. Для того чтобы разнообразить вкус, можно дополнить поленту одним осенним ингредиентом.
Фудблогер Наталья Бернар (nataliebanar) на своей странице в Instagram поделилась рецептом поленты с тыквой и сыром.
Ингредиенты:
- полента из кукурузной муки – 120 г
- куриный\овощной бульон – 3 ст
- тыквенное пюре – 80 г
- сливочное масло – 25 г
- пармезан – 25-30 г
- лук –1 шт
- сыровая ветчина\бекон –100 г
- томаты – 2 шт
- салат ромен – 40-50 г
- черный перец, кориандр, копченая паприка
Способ приготовления:
1. Налить в кастрюлю бульон и довести до кипения. Постепенно насыпать поленту, постоянно помешивая. Варить на слабом огне до загустения примерно 15-20 минут. Обязательно при этом нужно помешивать, чтобы каша не пригорела.
2. За 2-3 минуты до готовности добавить тыквенное пюре, сливочное масло, пармезан, черный перец, прованские травы, куркуму и перемешать до однородности, чтобы масло и творог хорошо растопились. Снять с огня.
3. Тем временем порезать лук, ветчину и томаты кубиками, салат – небольшими кусками. Сначала обжарить лук на оливковом масле 2-3 минуты, добавить ветчину, а через 2-3 минуты томаты. Тушить все 5 минут. В конце добавить салат, перемешать.
4. Подавать поленту, выложив ветчину и овощи, посыпать пармезаном. Приятного аппетита!
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