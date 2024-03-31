Кукурузные панкейки с творожным соусом и лососем: интересное блюдо к завтраку
Приготовив блюдо по этому рецепту, вы точно удивите близких невероятным сочетанием вкусов и оригинальностью.
Рецептом вкуснейшего, питательного и красивого завтрака поделилась фудблогер с ником vika_marchenko__. В Instagram она также рассказала, как быстро приготовить сырный соус, который будет прекрасно сочетаться с этим блюдом.
Ингредиенты для панкейков
- Кукуруза консервированная – 1 банка
- Яйцо – 1 шт
- Сметана – 2 ст.л.
- Твердый сыр – 60 гр
- Чеснок – 1-2 зуб
- Мука – 2 ст.л.
- Зелень
- Специи
Ингредиенты для соуса
- Сливки 10% – 20 мл
- Плавленый сырок – 1,5 шт
- Специи
Способ приготовления
1.Чеснок пропускаем через пресс, зелень измельчаем.
2.В глубокой емкости совмещаем все ингредиенты и хорошо перемешиваем.
3. На сковороду, разогретую с маслом, выкладываем по 1 ст.л. смеси, формируем панкейки и обжариваем до золотистости с обеих сторон.
4. Готовим соус. В кастрюле нагреваем сливки, добавляем натертый на терке плавленый сырок и специи. Перемешиваем пока сыр не растает.
5. Выкладываем панкейки друг на друга, поливаем соусом, а сверху кладем несколько кусков лосося.
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