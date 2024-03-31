Приготовив блюдо по этому рецепту, вы точно удивите близких невероятным сочетанием вкусов и оригинальностью.

Рецептом вкуснейшего, питательного и красивого завтрака поделилась фудблогер с ником vika_marchenko__. В Instagram она также рассказала, как быстро приготовить сырный соус, который будет прекрасно сочетаться с этим блюдом.

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Ингредиенты для панкейков

Кукуруза консервированная – 1 банка

Яйцо – 1 шт

Сметана – 2 ст.л.

Твердый сыр – 60 гр

Чеснок – 1-2 зуб

Мука – 2 ст.л.

Зелень

Специи

Ингредиенты для соуса

Сливки 10% – 20 мл

Плавленый сырок – 1,5 шт

Специи

Способ приготовления

1.Чеснок пропускаем через пресс, зелень измельчаем.

2.В глубокой емкости совмещаем все ингредиенты и хорошо перемешиваем.

3. На сковороду, разогретую с маслом, выкладываем по 1 ст.л. смеси, формируем панкейки и обжариваем до золотистости с обеих сторон.

4. Готовим соус. В кастрюле нагреваем сливки, добавляем натертый на терке плавленый сырок и специи. Перемешиваем пока сыр не растает.

5. Выкладываем панкейки друг на друга, поливаем соусом, а сверху кладем несколько кусков лосося.

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