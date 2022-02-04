"Кулебяка" – пирог с капустой и мясом на слоеном тесте: как приготовить
Пирог "Кулебяка" действительно знаменит и готовить его начали еще в XVII веке. Как известно, все блюда того времени были не только вкусными, но и сытными. Так что в одном таком пироге могли совмещать по несколько видов начинки. Сегодня же "Кулебяку" чаще всего готовят с мясом и капустой. В целом, получается как полноценное самостоятельное блюдо.
Рецептом пирога "Кулебяка" с капустой и мясом поделилась фудблогер Елена (recept_elena) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
слоеное тесто – 1 пачка
куриное филе
капуста
лук репчатый
специи
Способ приготовления:
1. Измельчить и обжарить лук.
2. Нарезать филе и обжарить вместе с луком.
3. Нарезать капусту и добавить в филе. Добавить специи и тушить на среднем огне.
4. Слоеное тесто раскатать. Бока порезать "елочкой".
5. Выложить по центру начинку. С помощью порезанных боков собрать пирог.
6. Помазать пирог яичным желтком и посыпать кунжутом.
7. Выпекать при температуре 180-190 градусов 30 минут.
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