'Кулебяка' – пирог с капустой и мясом на слоеном тесте: как приготовить

Пирог "Кулебяка" действительно знаменит и готовить его начали еще в XVII веке. Как известно, все блюда того времени были не только вкусными, но и сытными. Так что в одном таком пироге могли совмещать по несколько видов начинки. Сегодня же "Кулебяку" чаще всего готовят с мясом и капустой. В целом, получается как полноценное самостоятельное блюдо.

Рецептом пирога "Кулебяка" с капустой и мясом поделилась фудблогер Елена (recept_elena) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 1 пачка

куриное филе

капуста

лук репчатый

специи

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Способ приготовления:

1. Измельчить и обжарить лук.

2. Нарезать филе и обжарить вместе с луком.

3. Нарезать капусту и добавить в филе. Добавить специи и тушить на среднем огне.

4. Слоеное тесто раскатать. Бока порезать "елочкой".

5. Выложить по центру начинку. С помощью порезанных боков собрать пирог.

6. Помазать пирог яичным желтком и посыпать кунжутом.

7. Выпекать при температуре 180-190 градусов 30 минут.

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