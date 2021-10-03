Кулинар раскрыла секрет приготовления идеального запеченного картофеля

Самый вкусный запеченный картофель получается только, если предварительно его отварить. При этом, просто опустить продукт в кипяток мало – нужно дать ему полностью свариться.

Такими советами поделилась Ребекка Уилсон. Рецепт идеального запеченого картофеля содержится в ее новой кулинарной книге Family Comforts – она уже возглавляет список бестселлеров Amazon, пишет Daily Mirror.

Девушка является не только автором книг с рецептами, но и ведет кулинарный блог на своей странице в Instagram. Ее страничка с советами по приготовлению пищи набрала уже 480 тысяч подписчиков.

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Так, по мнению девушки только с помощью такого способа можно добиться того, чтобы картофель был мягкий внутри, а снаружи хрустящий. Как она рассказала, после того, как вы отварили картофель, воду нужно слить и дать ему просохнуть.

Потом нужно смазать ломтики маслом и поставить в разогретую духовку.

"Готовя жареный картофель, обязательно варите его до тех пор, пока он не станет достаточно готовым, – не варите его на пару. Это придаст ему мягкую текстуру. Выключив плиту, слейте воду и дайте ему отстояться, чтобы влага могла испариться, а затем встряхните, чтобы края стали хрустящими. Наконец, обмажьте картофель выбранным маслом и поставьте его в горячую духовку, но не забудьте пару раз перевернуть", – приводит издание слова Уилсон.

Отметим, ранее FoodOboz писал, как приготовить идеальный картофель по-деревенски. Добиться безупречного вкуса блюда можно не только приготовив его в духовке. Для этого также подойдет и микроволновка. Секрет в том, что в каждой картошине нужно сделать по несколько проколов вилкой. Приготовление займет около 30 минут. Детальнее – в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине может резко подскочить цена на картофель. К концу октября она может составлять до 7 грн за килограмм. В то же время эксперты предупреждают: качество продукта, не смотря на высокую цену, оставляет желать лучшего.