Яйцо-пашот – это оригинальный, красивый и полезный способ употребления яиц. Однако далеко не каждый повар сможет его приготовить, ведь для этого необходимы определенные навыки.

В связи с этим многие пытаются придумать разнообразные способы приготовления яиц-пашот, что значительно облегчат процесс. Одним из таких способов в TikTok поделилась эксперт с ником mumonmuddylane.

По ее словам, некоторые известные шеф-повара утверждают, что единственный правильный способ приготовления яйца-пашот – это погружение разбитого яйца в кипящую закрученную воду с добавлением уксуса. Однако есть еще один метод, который оказался намного легче, благодаря чему приготовить яйцо-пашот теперь сможет каждый.

Видео дня

Экспертка утверждает, что для этого метода нужно всего три вещи: кастрюля с кипящей водой, сито и, собственно, само яйцо.

Способ приготовления

1. Кастрюлю нужно поставить на огонь и дождаться, пока вода начнет закипать.

2. Взять сито, размер которого немного меньше диаметра кастрюли, и положить его внутрь так, чтобы вода немного выходила через сито.

3. Пока вода продолжает кипеть, нужно вбить яйцо в сито за подождать 1 минуту. После этого идеальное яйцо-пашот будет готово.

На OBOZ.UA можно найти и другие интересные рецепты: