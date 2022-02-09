Международный день пиццы: три популярных рецепта идеального блюда

В современном гастрономическом мире существует очень много вариаций приготовления пиццы на любой вкус. Но именно сегодня, в Международный день этого блюда, следует упомянуть культовые рецепты, которые стали неповторимыми эталонами вкуса. Их авторы – настоящие профессионалы.

Редакция FoodOboz собрала подборку из трех пиц от лучших поваров Украины и мира: Гордона Рамзи, Марко Чарветти и Евгения Клопотенко.

Пицца "Маргарита" от Марко Черветти. Идея опубликована на YouTube-канале шеф-повара.

Секреты от кулинара:

Видео дня

растворите соль и дрожжи в воде

муку хорошо просейте

дайте тесту настояться около 14 часов

обязательно растяните его руками

смажьте готовое тесто оливковым маслом

Ингредиенты:

Мука – 1-1,5 кг

Дрожжи – 2,5 г

Консервированные томаты в собственном соке – 120 г

Вода – 500 мл

Базилик – 4 г

Оливковое масло – 5 г

Моцарелла – 175 г

Морская соль – 25 г

Сыр пармезан – 25 г

Способ приготовления:

1. Налейте в миску воду, добавьте морскую соль, дрожжи и хорошо размешайте, чтобы ингредиенты полностью растворились.

2. Туда добавьте муку и все хорошо вымешайте, чтобы тесто не прилипало к рукам.

3. Скачайте его в шар, положите на 14 часов, чтобы подошло.

4. Соус: перебейте блендером помидоры до однородности.

5. Порежьте моцареллу.

6. Растяните руками очень тонкое тесто, смажьте его оливковым маслом, сверху томатным соусом, присыпьте натертым пармезаном, сверху положите порезанную моцареллу, базилик и полейте оливковым маслом.

7. Готовую пиццу отправьте в духовку на 15 минут при 200°С.

8. Есть блюдо лучше горячим.

Пицца с сырными бортиками от Евгения Клопотенко. Идея опубликована на официальном сайте шеф-повара.

Ингредиенты для теста:

мука – 300 г

дрожжи (прессованные) – 20 г

вода – 180 мл

оливковое масло (или растительное) – 2,5 ст. л

сахар – 0,5 ч.л

.соль – 1 ч.л

томатный соус – 2 ст. л.

помидоры – 1 шт

оливки (без косточки, примерно 1 горсть) – 100 г

шампиньоны – 2-3 шт

сыр моцарелла (твердый) – 150 г

лук (белый) – 0,5 шт

кукурузная крупа – 1 ст. л.

базилик или укроп сушеный – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для теста в муку (300 г) выложить с одной стороны сахар и соль.

2. С другой стороны миски измельчить дрожжи.

3. Тщательно перетереть руками дрожжи с солью, сахаром и мукой в крошку.

4. Влить тёплую воду (180 мл). Она должна иметь температуру около 38-40 градусов.

5. Добавить оливковое масло или любое другое растительное.

6. Замешать мягкое и эластичное тесто, которое не должно прилипнуть к рукам. Сформировать из него шар, осторожно выложить в миску и накрыть полотенцем или пищевой пленкой.

7. Убрать в теплое место на 30-40 минут. Оно должно увеличиться в несколько раз.

8. Оливки и шампиньоны нарезать тонкими слайсами. Половину белого лука – полукольцами. Томат разрезать пополам и тоже измельчить тонкими слайсами. Она должна выпекаться всего 5-7 минут и за это время начинка должна успеть приготовиться. Часть моцареллы нарезать брусочками толщиной 0,5-1 см.

9. Из теста сформировать основание руками или с помощью скалки. Переложить на пергамент.

10. По краю основания выложить брусочки сырой моцареллы и защепитҗ края.

11. Таким образом, завернуть сыр тестом внутрь по всему кругу, сформировав бортики.

12. Основание смазать томатным соусом с базиликом или любым другим по своему вкусу.

13. Равномерно распределить сверху оливки и полукольца белого лука.

14. Выложить томаты и шампиньоны. В хаотическом порядке разложить оставшиеся кусочки моцареллы. Можно прямо рвать ее руками, а можно крупно натереть.

15. Перед тем как отправить пиццу в духовку, нужно посыпать ее кукурузной крупой. Она сделает структуру пиццы еще более хрустящей и ароматной. Посыпать сухим базиликом.

16. Поставить пиццу в предварительно разогретую до 230 градусов духовку на 5-7 минут. Еще теплой сразу же подавать на стол.

Фокочча от Гордона Рамзи. Опубликовано на странице Facebook

Ингредиенты:

мука – 500 г

манная крупа – 1 ст.л

сухие дрожжи – 7 г

оливковое масло – 60 мл

оливки без косточек – 75 г

помидоры – 150 г

листья розмарина

морская соль

черный перец

Способ приготовления:

1. Смешать муку, манку, дрожжи и соль.

2. Теплую воду, 320 миллилитров, разбавить оливковым маслом.

3. В середине сделать небольшую лунку, влить в нее жидкость.

4. Замешать тесто, сформовать шар.

5. Выложить тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность, вымешивать около 10 минут. Оно должно стать эластичным.

6. Оставить на 40 минут, чтобы поднялось.

7. Разогреть духовку до 200 градусов.

8. Тесто выложить на противень, добавить немного соли и распределяем по всей форме.

9. Добавить нарезанные оливки и помидоры.

10. Всыпать соль, перец, розмарин.

11. Сбрызнуть небольшим количеством оливкового масла, поставить в духовку и запекать до золотистого цвета примерно 30 минут.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :