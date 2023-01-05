Пирожные "Картошка" – беспроигрышный десерт, который никогда не оставит равнодушными гостей. О таком блюде знает не одно поколение. Интерпретаций приготовления существует множество, но чаще всего готовят классический вариант, для которого требуется всего 4 компонента.

Идея приготовления пирожных "Картошка" опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tanusha_home в Instagram.

Ингредиенты:

печенье – 200 г

сгущенное молоко вареное – 250 г

масло сливочное – 50 г

какао – 1 чайная кровать

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Способ приготовления:

1. Взбить в блендере печенье в мелкую крошку. Можно сложить в пакетик и пройтись молоточком для отбивных или обычной скалкой. Отложить 3 ст.л раздельно.

2. Сливочное масло заранее достаем из холодильника. Оно должно быть мягким.

3. В отдельной миске смешиваем печенье (без этих трех столовых ложек), сгущенку, масло и какао. Тщательно перемешиваем. Должна получиться густая масса.

4. Далее формируем наши пирожные по собственному желанию. Они могут быть классические удлиненные, круглые или конусообразные.

5. Каждое пирожное обваливаем в крошке откладываемого печенья. Украсить можно по желанию.

5. Ставим в холодильник. Пирожные будут готовы через 2-3 часа.

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