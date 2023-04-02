Невероятно хрустящие вергуны: как сделать не жирными

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Невероятно хрустящие вергуны: как сделать не жирными

Вергуны – это сладкие хрустики из теста, которые очень любят дети. Готовится такой десерт в большом количестве растительного масла. Поэтому очень важно сделать правильное тесто, которое после жарки получится легким и хрустящим.

Простая идея приготовления хрустящих и нежирных вергунов опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. В тесто нужно добавить водку – именно она будет способствовать хрустящей текстуре.

Невероятно хрустящие вергуны: как сделать не жирными

Ингредиенты:

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  • яйца – 2 шт
  • сахар – 50 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • водка – 40 г
  • сода – 1/2 ч.л.
  • кефир – 110 г
  • мука – 300 г
  • соль – щепотка
  • растительное масло для жарки
  • сахарная пудра для посыпки

Способ приготовления:

Невероятно хрустящие вергуны: как сделать не жирными

1. Взбиваем яйца с солью, сахаром и ванильным сахаром. Добавляем тёплый кефир, соду и снова перемешиваем.

Невероятно хрустящие вергуны: как сделать не жирными

2. Добавляем алкоголь, перемешиваем. Просеиваем муку частями, сначала замешиваем венчиком, затем руками замешиваем влажное тесто. Накрываем его плёнкой и даем отдыхать.

Невероятно хрустящие вергуны: как сделать не жирными

3. Кладем греться растительное масло. Будем работать с тестом. Позже на поверхность присыпанную мукой, делим тесто на части, раскатываем в пласт (не сильно тонкий), разрезаем на квадраты, внутрь делаем дырочки, и закручиваем один конец внутрь квадратика.

Невероятно хрустящие вергуны: как сделать не жирными

4. Обжарить в горячей воде до золотистости.

Невероятно хрустящие вергуны: как сделать не жирными

5. Присыпаем готовые вергуны сахарной пудрой.

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