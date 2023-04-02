Вергуны – это сладкие хрустики из теста, которые очень любят дети. Готовится такой десерт в большом количестве растительного масла. Поэтому очень важно сделать правильное тесто, которое после жарки получится легким и хрустящим.

Простая идея приготовления хрустящих и нежирных вергунов опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. В тесто нужно добавить водку – именно она будет способствовать хрустящей текстуре.

Ингредиенты:

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яйца – 2 шт

сахар – 50 г

ванильный сахар – 10 г

водка – 40 г

сода – 1/2 ч.л.

кефир – 110 г

мука – 300 г

соль – щепотка

растительное масло для жарки

сахарная пудра для посыпки

Способ приготовления:

1. Взбиваем яйца с солью, сахаром и ванильным сахаром. Добавляем тёплый кефир, соду и снова перемешиваем.

2. Добавляем алкоголь, перемешиваем. Просеиваем муку частями, сначала замешиваем венчиком, затем руками замешиваем влажное тесто. Накрываем его плёнкой и даем отдыхать.

3. Кладем греться растительное масло. Будем работать с тестом. Позже на поверхность присыпанную мукой, делим тесто на части, раскатываем в пласт (не сильно тонкий), разрезаем на квадраты, внутрь делаем дырочки, и закручиваем один конец внутрь квадратика.

4. Обжарить в горячей воде до золотистости.

5. Присыпаем готовые вергуны сахарной пудрой.

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