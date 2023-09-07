"Птичье молоко" – это конфеты, о которых знает не одно поколение. В основе десерта – воздушная белковая масса с шоколадом сверху. Но магазинные изделия никогда не сравнятся с домашними. Поэтому для того, чтобы сделать такие изделия, воспользуйтесь следующей технологией.

Идея приготовления конфет "Птичье молоко" опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking.by.yuliia в Instagram. Десерт просто тает во рту.

Ингредиенты:

сгущенка – 100 г

масло сливочное – 180 г

белки – 70 г (2 шт)

вода – 150 г

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сахар – 300 г

агар-агар – 8 г

какао – 40 г

Способ приготовления:

1. Мягкое сливочное масло взбиваем до осветления.

2. Добавляем сгущенку и взбиваем до однородности.

3. К воде добавляем сахар и агар-агар. Доводим массу до кипения и, помешивая, варим около 5 минут.

4. Взбиваем белки до пиков, вливаем горячий сироп и взбиваем до стойкости.

5. В несколько этапов добавляем масляный крем и взбиваем до однородности.

6. Переливаем массу в форму, накрываем пленкой.

7. Оставляем в холодильнике на несколько часов.

8. Достаем, режем на кусочки.

9. Обваливаем в какао.

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