Культовые конфеты "Птичье молоко" со сгущенкой: как сделать в домашних условиях
"Птичье молоко" – это конфеты, о которых знает не одно поколение. В основе десерта – воздушная белковая масса с шоколадом сверху. Но магазинные изделия никогда не сравнятся с домашними. Поэтому для того, чтобы сделать такие изделия, воспользуйтесь следующей технологией.
Идея приготовления конфет "Птичье молоко" опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking.by.yuliia в Instagram. Десерт просто тает во рту.
Ингредиенты:
- сгущенка – 100 г
- масло сливочное – 180 г
- белки – 70 г (2 шт)
- вода – 150 г
- сахар – 300 г
- агар-агар – 8 г
- какао – 40 г
Способ приготовления:
1. Мягкое сливочное масло взбиваем до осветления.
2. Добавляем сгущенку и взбиваем до однородности.
3. К воде добавляем сахар и агар-агар. Доводим массу до кипения и, помешивая, варим около 5 минут.
4. Взбиваем белки до пиков, вливаем горячий сироп и взбиваем до стойкости.
5. В несколько этапов добавляем масляный крем и взбиваем до однородности.
6. Переливаем массу в форму, накрываем пленкой.
7. Оставляем в холодильнике на несколько часов.
8. Достаем, режем на кусочки.
9. Обваливаем в какао.
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