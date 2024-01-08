Культовые пирожные "Картофель": делимся идеальной технологией приготовления
Если речь идет о пирожных "Картофель" – то на ум сразу приходят теплые воспоминания с детства. Такой десерт готовили для детей мамы и бабушки не одно поколение. Поэтому для того, чтобы продолжить традицию, нужно узнать правильную технологию приготовления.
Идея приготовления популярных пирожных "Картошка" опубликована на странице фудблогера с ником recepty_przepisy в Instagram. В основе очень нежное бисквитное тесто.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- щепотка соли
- 150 г сахара
- 40 г какао
- 150 г муки
- 50 г растопленного масла
Ингредиенты для крема:
- 200 г мягкого масла
- 200 г сырой сгущенки
- 2-3 ст. л. коньяка (по желанию)
Дополнительно:
- 100 г грецких орехов
- печенье для обсыпки/кокосовая стружка/орехи/какао
Способ приготовления:
1. Для бисквита в яйца всыпать соль и взбить до пышной пены.
2. После этого добавлять частями муку и взбить до стойкой массы.
3. Соединить какао с мукой, вымешать венчиком, после этого в два этапа просеять мучную смесь во взбитые яйца.
4. Вымешать силиконовой лопаткой, после этого влить охлажденное растопленное масло и снова вымешать.
5. Перелить тесто на противень от духовки, застеленный пергаментом, разровнять.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут до готовности, охладить.
7. После этого корж смолоть в блендере в крошку. Также смолоть и орехи.
8. Соединить крошки коржа с орехами. Отдельно мягкое масло взбить со сгущенкой.
9. Соединить все и перемешать так, чтобы масса хорошо лепилась.
10. Сформировать картофелины, затем обвалять в крошках печенья/кокосовой стружке/орехах/какао. Поставить в холодильник на несколько часов.
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