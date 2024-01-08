Культовые пирожные "Картофель": делимся идеальной технологией приготовления

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Культовые пирожные 'Картофель': делимся идеальной технологией приготовления

Если речь идет о пирожных "Картофель" – то на ум сразу приходят теплые воспоминания с детства. Такой десерт готовили для детей мамы и бабушки не одно поколение. Поэтому для того, чтобы продолжить традицию, нужно узнать правильную технологию приготовления.

Идея приготовления популярных пирожных "Картошка" опубликована на странице фудблогера с ником recepty_przepisy в Instagram. В основе очень нежное бисквитное тесто.

Культовые пирожные ''Картофель'': делимся идеальной технологией приготовления

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • щепотка соли
  • 150 г сахара
  • 40 г какао
  • 150 г муки
  • 50 г растопленного масла
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Ингредиенты для крема:

  • 200 г мягкого масла
  • 200 г сырой сгущенки
  • 2-3 ст. л. коньяка (по желанию)

Дополнительно:

  • 100 г грецких орехов
  • печенье для обсыпки/кокосовая стружка/орехи/какао

Способ приготовления:

Культовые пирожные ''Картофель'': делимся идеальной технологией приготовления

1. Для бисквита в яйца всыпать соль и взбить до пышной пены.

2. После этого добавлять частями муку и взбить до стойкой массы.

3. Соединить какао с мукой, вымешать венчиком, после этого в два этапа просеять мучную смесь во взбитые яйца.

Культовые пирожные ''Картофель'': делимся идеальной технологией приготовления

4. Вымешать силиконовой лопаткой, после этого влить охлажденное растопленное масло и снова вымешать.

5. Перелить тесто на противень от духовки, застеленный пергаментом, разровнять.

Культовые пирожные ''Картофель'': делимся идеальной технологией приготовления

6. Выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут до готовности, охладить.

7. После этого корж смолоть в блендере в крошку. Также смолоть и орехи.

Культовые пирожные ''Картофель'': делимся идеальной технологией приготовления

8. Соединить крошки коржа с орехами. Отдельно мягкое масло взбить со сгущенкой.

9. Соединить все и перемешать так, чтобы масса хорошо лепилась.

Культовые пирожные ''Картофель'': делимся идеальной технологией приготовления

10. Сформировать картофелины, затем обвалять в крошках печенья/кокосовой стружке/орехах/какао. Поставить в холодильник на несколько часов.

Культовые пирожные ''Картофель'': делимся идеальной технологией приготовления

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