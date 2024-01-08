Если речь идет о пирожных "Картофель" – то на ум сразу приходят теплые воспоминания с детства. Такой десерт готовили для детей мамы и бабушки не одно поколение. Поэтому для того, чтобы продолжить традицию, нужно узнать правильную технологию приготовления.

Идея приготовления популярных пирожных "Картошка" опубликована на странице фудблогера с ником recepty_przepisy в Instagram. В основе очень нежное бисквитное тесто.

Ингредиенты:

4 яйца

щепотка соли

150 г сахара

40 г какао

150 г муки

50 г растопленного масла

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Ингредиенты для крема:

200 г мягкого масла

200 г сырой сгущенки

2-3 ст. л. коньяка (по желанию)

Дополнительно:

100 г грецких орехов

печенье для обсыпки/кокосовая стружка/орехи/какао

Способ приготовления:

1. Для бисквита в яйца всыпать соль и взбить до пышной пены.

2. После этого добавлять частями муку и взбить до стойкой массы.

3. Соединить какао с мукой, вымешать венчиком, после этого в два этапа просеять мучную смесь во взбитые яйца.

4. Вымешать силиконовой лопаткой, после этого влить охлажденное растопленное масло и снова вымешать.

5. Перелить тесто на противень от духовки, застеленный пергаментом, разровнять.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут до готовности, охладить.

7. После этого корж смолоть в блендере в крошку. Также смолоть и орехи.

8. Соединить крошки коржа с орехами. Отдельно мягкое масло взбить со сгущенкой.

9. Соединить все и перемешать так, чтобы масса хорошо лепилась.

10. Сформировать картофелины, затем обвалять в крошках печенья/кокосовой стружке/орехах/какао. Поставить в холодильник на несколько часов.

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